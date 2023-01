Anticipazioni Uomini e Donne oggi 24 gennaio 2023: ultime news, Trono classico e over

Martedì 24 gennaio 2023 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di “Uomini e Donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Come di consueto, saranno presenti come opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione sono Lavinia Mauro e Federico Nicotera, mentre il trono over vede la presenza di personaggi noti come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padova, Alessandro Rausa, Gloria Nicoletti, Biagio Di Maro, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Antonella Perini, Alessandro Sposito e Gemma Galgani.

Chi sceglie Lavinia Mauro tra Alessio Corvino e Alessio Campoli?

Tra gli alti e bassi della situazione, la ragazza è ancora indecisa su quale corteggiatore scegliere. È particolarmente insoddisfatta della loro mancanza di interesse per lei al di là del suo aspetto. In più occasioni ha espresso il desiderio di abbandonare il corteggiamento. Riuscirà alla fine a raggiungere il risultato che desidera?

Alessandro Sposito è l’equivalente moderno di Giorgio Manetti?

Sembra che il cavaliere napoletano abbia conquistato l’affetto di cinque donne. Dopo aver corteggiato e infine lasciato Paola, ha portato avanti le sue relazioni con Gemma, Cristina, Silvia, Pamela e Desdemona, che pare si sia ritirata dopo un incontro a cena. Chi sarà il prescelto?

La prossima puntata di Uomini e Donne, in onda il 24 gennaio 2023, potrà essere vista in diretta televisiva e in streaming online.

I telespettatori possono accedere alla trasmissione su Canale 5 (premendo il tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.Witty TV offre agli utenti la possibilità di rivedere le puntate e di vedere clip iconiche.La5 riproporrà la puntata di oggi ogni sera a partire dalle 19.50. Controcopertina trasmetterà la puntata in diretta a partire dalle 14.45.