Anticipazioni Uomini e Donne oggi 25 gennaio 2023: Trono classico e over, ultime news

Maria De Filippi condurrà il ritorno del popolare dating show Uomini e Donne oggi, mercoledì 25 gennaio 2023. I telespettatori potranno sintonizzarsi su Canale 5 alle 14.45 per assistere alla nuova puntata.

In studio ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come critici, Lavinia Mauro e Federico Nicotera come tronisti per l’inizio della stagione e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Dove eravamo rimasti rispetto a Uomini e Donne?

Nella puntata di ieri c’è stata un’esterna di Lavinia e Alessio Campoli, culminata in un romantico bacio. Lavinia ha anche conversato con Alessio Corvino.

Riccardo ha espresso il suo disappunto nel vedere Gloria e Alessio ballare insieme.

Biagio ha espresso il suo disaccordo con Silvia in merito alla sua relazione con Carla, accusandola di essere poco autentica e insinuando che possa essere entrata nel programma con lo scopo di farsi pubblicità.

Il 25 gennaio 2023 andrà in onda una puntata di Uomini e Donne. Sono ora disponibili le anteprime della puntata.

In questa puntata osserveremo Alessandro situato al centro dello studio con la presenza di Gemma, Pamela e Paola. Pamela sarà in lacrime, mentre il commento ironico di Paola sarà motivo di scontro.

Federico, invece, porterà Alice fuori e la presenterà al nonno. Per quanto riguarda Carola, verrà trasmesso il litigio tra i due avvenuto alla fine dell’ultima registrazione. Anche in studio, Federico e Carola continueranno a litigare.

Gli spettatori possono accedere a Uomini e Donne attraverso i servizi televisivi e di streaming.

I telespettatori possono accedere al programma su Canale 5 alle 14.45 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

Tutte le puntate di Witty Tv possono essere riviste o guardate sul sito. La5 trasmetterà la replica della puntata di oggi a partire dalle 19.50 circa.