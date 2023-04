Anticipazioni Uomini e Donne oggi 4 aprile 2023: Trono Over e Classico, ultimo news

Non riusciamo a contenere l’emozione per l’attesissima puntata di Uomini e Donne che è stata registrata pochi giorni fa! Siamo tutti impazienti di scoprire chi avrà scelto Lavinia e tutte le altre sorprese in studio, compreso il ritorno di una nuova coppia! Sarà una puntata incredibile che non vediamo l’ora di vedere!

U&D, Anticipazioni 4 aprile: l’appassionata decisione di Lavinia!

Dopo mesi di anticipazioni, il Trono di Lavinia Mauro sta finalmente per concludersi! La puntata è stata girata tre giorni fa e sarà trasmessa domani, martedì 4 aprile a partire dalle 14.45 su Canale 5. Non perdetevela!

Tutti i fan sfegatati della serie non vedono l’ora di conoscere la risposta alla domanda più scottante: chi sceglierà Lavinia sotto la romantica pioggia di petali rossi? E quale sarà la risposta del corteggiatore? Ebbene, l’attesa è finita! L’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni ha tutti i dettagli più succosi!

Martedì 4 aprile, Lavinia prenderà il posto che le spetta al centro dello studio e due dei suoi corteggiatori, Alessio Campoli e Alessio Corvino, siederanno sulle sedie rosse. All’inizio della puntata, la regia mostrerà ai telespettatori le esterne tra Lavinia e i suoi corteggiatori, che non mancheranno di ringraziare la Tronista per il percorso che hanno condiviso finora.

Dopo l’intensa attesa, Lavinia ha scelto Alessio Corvino e lui ha accettato con gioia! I due si sono stretti in un abbraccio appassionato, mentre Alessio Campoli ha lasciato lo studio con garbo e si è congedato. Tutti i presenti in studio erano entusiasti!

Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Federico e Carola in studio!

Il Trono di Lavinia è stato un viaggio impegnativo per Maria, con molti momenti difficili dovuti agli attacchi di panico e alle critiche in studio. Nonostante ciò, la redazione e Maria hanno dimostrato il loro incrollabile sostegno dedicandole un’intera puntata: una vera e propria testimonianza della forza e della resilienza di Mauro.

Il 4 aprile, la puntata sarà tutta dedicata alla grande decisione di Lavinia! Non mancheranno momenti divertenti, come la messa in onda da parte di Maria di una clip speciale che mette in evidenza la pazienza dei due pretendenti di fronte alla sua indecisione. Sarà sicuramente una puntata emozionante!

Lo studio sarà pieno di emozioni quando i membri della famiglia di Lavinia si uniranno a lei per i momenti romantici della sua scelta. Ma non saranno gli unici, perché ci sarà anche la coppia appena formata di Federico Nicotera e Carola Carpanelli, per dimostrare che la loro relazione va a gonfie vele!