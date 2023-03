Anticipazioni Uomini e Donne oggi 6 marzo 2023: Trono classico e over, in diretta TV

Questa settimana, il palinsesto di Canale 5 indica che Mediaset concluderà il periodo di lutto per la morte di Maurizio Costanzo. I programmi di Maria De Filippi riprenderanno i loro appuntamenti settimanali, compreso Uomini e Donne. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci saranno le seguenti anticipazioni.

Come per gli altri programmi di Maria De Filippi, è probabile che prima della messa in onda della puntata ci sarà un messaggio della conduttrice che ringrazierà il pubblico per il sostegno in questo momento difficile. Ma a che punto eravamo con le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme nella puntata di oggi.

Si riparte oggi con Uomini e Donne.

Cominciamo con la lettera di Carola a Federico, molto commovente. In essa confessa per la prima volta il suo amore per lui. Questo è stato inaspettato, poiché lei è sempre stata molto orgogliosa e non molto disponibile nei confronti dei suoi sentimenti.

Secondo le aspettative, potrebbe esserci spazio anche per Riccardo Guarnieri che si dichiara per Cristina, nonostante lei confessi di avere occhi solo per Armando. Resta da vedere quale sarà la reazione di Riccardo in caso di rifiuto.

I telespettatori di Uomini e Donne attendono novità per quanto riguarda il trono di Lavinia Mauro, sempre diviso tra i due Alessio – Corvino e Campoli. Secondo le anticipazioni, la tronista avrà da ridire sul fatto di non aver ricevuto alcun gesto romantico a San Valentino!

Il 6 marzo 2023, Uomini e Donne trasmetterà in anteprima la sua ultima puntata. Le anteprime dell’episodio sono disponibili ora. Potete vedere “Uomini e Donne” in TV o in streaming. La serie può essere vista su Canale 5 o trasmessa in streaming su Mediaset Infinity. Su Witty Tv è possibile rivedere episodi e clip con momenti cult. Inoltre, ogni sera su La5, a partire dalle 19:50, andrà in onda la replica della puntata di oggi.