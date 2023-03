Flora Canto ed Enrico Brignano, come l’ha conquistata? Non crederete mai a che cosa le ha regalato

Flora Canto ed Enrico Brignano, come l’ha conquistata? Non crederete mai a quello che le ha dato per rubarle il cuore. Flora Canto ed Enrico Brignano, l’attrice ha confessato a Verissimo il dolce modo in cui il suo compagno l’ha conquistata: “Un regalo così non te lo fa nessuno eh!”.

Flora è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove ha parlato della sua vita e dell’incontro con l’amore della sua vita. La coppia sta vivendo un momento davvero felice; dopo l’arrivo della piccola Martina, presto nascerà un nuovo fagottino di gioia che allieterà la famiglia.

La Canto ha rivelato nello studio televisivo il sesso del suo secondo figlio: si tratta di un maschietto, che nascerà a luglio!

Il corteggiamento di Flora Canto ed Enrico Brignano è insolito, ma funziona per loro!

La coppia è davvero felice e affiatata; non sono ancora sposati ma sono una bella famiglia grazie alla piccola Martina e al nuovo bebè in arrivo: “Non abbiamo ancora deciso il nome… siamo indecisi tra Urbano e Temistocle”, ha scherzato Brignano, in collegamento con la moglie e lo studio di Verissimo.

I due si incontrarono a teatro, proprio sul palcoscenico, e fu colpo di fulmine; ma come fece Enrico a conquistare la bella Flora? Brignano iniziò a fare a Canto regali decisamente insoliti per un uomo che vuole conquistare una donna: “Arrivavano a casa casse di frutta su casse di frutta”, ha rivelato l’attrice.

I due si sono incontrati a teatro, proprio sul palcoscenico, ed è scattato l’amore. Brignano iniziò a fare a Canto regali decisamente insoliti per un uomo che vuole conquistare una donna: “Arrivavano a casa casse di frutta su casse di frutta”, ha rivelato l’attrice.

Enrico ha usato la frutta per attirare l’attenzione della ragazza e ha funzionato! Ha rivelato di averle regalato una cassetta di mandaranci e lei deve aver apprezzato i doni del comico. Ha anche raccontato di averle inviato una scatola di ferri da stiro, perché voleva farle capire che voleva costruire una relazione con lei.

Che storia dolce la loro! Hanno fatto molta strada per formare la famiglia che sono oggi, unita e felice.