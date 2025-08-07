



Recentemente, alcuni membri della sinistra italiana, tra cui Bonelli e Fratoianni, hanno espresso l’intenzione di segnalare il governo italiano alla Corte Penale Internazionale. Questi stessi esponenti, che in passato avevano chiesto a Bruxelles di avviare una procedura di infrazione contro l’Italia, ora sembrano voler utilizzare il dramma umanitario a Gaza come strumento per attaccare l’esecutivo, insinuando che la responsabilità di questa crisi ricada anche su di noi.





Tre aspetti emergono chiaramente da questa situazione. In primo luogo, la sinistra, non riuscendo a prevalere in ambito nazionale, cerca sostegno all’esterno. In secondo luogo, non sembra preoccuparsi dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale. Infine, la loro strategia sembra ridursi a tentativi di eliminare gli avversari politici attraverso vie giudiziarie, abbandonando il confronto democratico.

Parallelamente, il caso Almasri si profila come un tema centrale del dibattito politico estivo, con magistrati che sembrano lavorare per minare la stabilità dell’attuale governo. L’inchiesta, che coinvolge figure di alto profilo come il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, si configura come un tentativo di colpire l’esecutivo in un contesto in cui la sinistra fatica a trovare argomenti politici convincenti.

L’inchiesta stessa presenta anomalie significative. È emersa da una denuncia di un avvocato specializzato nella gestione di pentiti, e ignora le dinamiche interne del governo e i rapporti tra le istituzioni. Nonostante la rilevanza della posizione di Mantovano, il tribunale dei ministri ha negato la sua testimonianza, una scelta che suscita interrogativi sulla validità dell’inchiesta.

Inoltre, il caso Almasri rappresenta un’ulteriore invasione della magistratura nell’ambito politico, interferendo con l’operato del governo nelle questioni di sicurezza nazionale e nei rapporti internazionali. Il governo ha il diritto e il dovere di prendere decisioni in merito alla sicurezza, ma l’inchiesta sembra minacciare questa prerogativa.

L’operazione giudiziaria si profila come un mezzo di propaganda, con la pubblicazione di testimonianze e documenti sensibili che coinvolgono le istituzioni. Questo scenario potrebbe portare a una campagna volta a screditare le forze di sicurezza e l’azione politica di Palazzo Chigi, con l’obiettivo di colpire direttamente Giorgia Meloni e il suo governo.

Un altro aspetto da considerare è il contesto più ampio in cui si inserisce l’inchiesta Almasri. Essa appare come parte di una serie di azioni giudiziarie contro l’esecutivo, mentre il governo sta portando avanti riforme significative nel settore della giustizia, inclusa la separazione delle carriere. L’opposizione dei magistrati a queste riforme solleva interrogativi sulla loro imparzialità e sul rispetto delle prerogative istituzionali.

Le dichiarazioni del presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, meritano particolare attenzione. Rispondendo a una domanda su un possibile coinvolgimento di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, nell’inchiesta Almasri, Parodi ha affermato che ci sarebbero “conseguenze politiche”. Questa affermazione, sebbene non specifica, ha il potenziale di influenzare l’opinione pubblica e di generare confusione su un tema delicato.

La reazione del ministro Nordio a tali dichiarazioni è stata decisa, e Parodi ha cercato di chiarire che non aveva mai nominato Bartolozzi, ma il suo commento ha comunque sollevato preoccupazioni riguardo all’appropriatezza di tali affermazioni in un contesto così delicato.

Infine, la questione Almasri è legata a considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. La decisione di rimpatriarlo in Libia è stata motivata da ragioni di stabilità nei rapporti internazionali, in particolare considerando l’importanza della Libia per gli interessi economici italiani, come dimostra la presenza di aziende come Eni.

Il caso Almasri ha viaggiato attraverso l’Europa senza ostacoli, e dopo un periodo di tempo, l’Italia è stata chiamata a intervenire. Questo solleva interrogativi sul tentativo di scaricare la responsabilità del “problema libico” sull’Italia e sulla correttezza delle azioni del governo, che ha agito in base agli interessi nazionali piuttosto che seguire ordini da una Corte penale internazionale.



