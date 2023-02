Anticipazioni Uomini e Donne oggi 9 febbraio 2023: Trono over e classico, ultime news

Sintonizzatevi su Uomini e Donne giovedì 9 febbraio 2023 per rimanere aggiornati sull’ultima puntata. Date un’occhiata a ciò che verrà con le anticipazioni del trono Over e del trono Classico. Seguite la nostra diretta per tutti i dettagli.

Sintonizzatevi su Canale 5 giovedì 9 febbraio alle 14.45 per l’ultima puntata di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Come sempre, in studio ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in veste di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera, e i cavalieri e le dame del Trono Over. TvBlog proporrà un liveblog, minuto per minuto, per commentare e raccontare l’andamento della puntata.

Il 9 febbraio 2023 eravamo presenti per una puntata di Uomini e Donne.

Mercoledì 8 febbraio 2023 è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne, in cui a Claudio sono state presentate quattro donne tra cui scegliere. Pamela e Alessandro hanno avuto un confronto, che ha portato Claudio a essere incerto se continuare o meno a frequentare Pamela. La domanda di Maria De Filippi sull’incertezza di Claudio ha fatto sì che Pamela si alzasse e ponesse fine alla conoscenza. Nicole, il nuovo jolly, ha eliminato rapidamente due corteggiatori e ha mostrato una forte intesa con Andrea attraverso tre esterne.

Il 9 febbraio 2023 sarà possibile vedere la prossima puntata di Uomini e Donne.

Federico ha scelto di portare in esterna solo Alice dopo aver visto le anticipazioni, cosa che ha provocato il malcontento di Carola, che ha quindi lasciato lo studio giurando di non tornare mai più. Inoltre, Gloria ha chiesto a Riccardo di lasciare il programma con lei, ma lui ha rifiutato, lasciandola in lacrime e facendola uscire dal programma. Per concludere, Biagio ha chiesto alle quattro signore scese per Claudio se qualcuna di loro fosse interessata a uscire con lui, suscitando la risposta di Maria De Filippi.

Quali sono le possibilità di vedere il programma in televisione e in streaming?

La popolare trasmissione Uomini e Donne può essere vista su Canale 5 tutti i giorni feriali a partire dalle 14.45. Inoltre, i telespettatori possono seguire il programma in diretta su Mediaset Infinity.

Ogni puntata del giorno viene riproposta su La5, a partire dalle 19.40 di ogni giorno.

È possibile rivedere o vedere le puntate passate di Witty TV attraverso il sito web.

Inoltre, su Witty TV si possono trovare ulteriori informazioni relative al programma.