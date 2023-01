Anticipazioni Uomini e donne oggi lunedì 9 gennaio: Riccardo va avanti, Carola si ferma

Preparatevi a un’emozionante settimana di Uomini e donne dal 9 al 13 gennaio 2023! Le anticipazioni mostrano che Riccardo e Gloria saranno alle prese con una decisione importante sulla loro relazione: non perdetevi tutto il dramma!

Tutti gli occhi saranno puntati su Federico Nicotera che dovrà affrontare la reazione di rimorso di Carola, che è arrivata a minacciare di non presentarsi in studio.

Riccardo e Gloria si congedano in lacrime da Uomini e donne, in onda dal 9 al 13 gennaio! Non perdetevi questo emozionante addio!

Preparatevi a vedere Riccardo e Gloria prendere in mano la loro relazione e a far conoscere finalmente i loro veri sentimenti nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 fino al 13 gennaio! È arrivato il momento di scoprire cosa c’è davvero tra loro!

Alla fine, le due persone in questa relazione si separeranno tristemente, per non riunirsi mai più, mettendo definitivamente fine a un legame che non è stato all’altezza delle aspettative.

Gemma annuncerà con coraggio la sua scelta di porre fine alla storia d’amore con il cavaliere Agostino; la torinese confesserà che l’intesa non c’era e quindi non potrà andare oltre.

Alice è profondamente scoraggiata dalle azioni di Federico Nicotera! Non perdetevi le prossime puntate di Uomini e donne dal 9 al 13 gennaio.

Emozionatevi! Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha rilasciato le anticipazioni per la settimana fino al 13 gennaio 2023, e Federico sarà protagonista di un appuntamento speciale con Alice, dove potranno godersi insieme il concerto di Alessandra Amoroso!

Sono entusiasta di poter organizzare questa serata speciale, con i biglietti per il concerto della straordinaria cantante salentina, lanciata dal programma Amici! Sarà una serata indimenticabile!

Nonostante l’entusiasmo iniziale, Alice ha avuto dei dubbi sulla storia di Federico quando ha rivisto le puntate da casa. Ha notato alcune cose che non le convincevano e che non aveva notato quando era in studio.

Carola rifiuta categoricamente di partecipare alle anticipazioni di Uomini e donne dal 9 al 13 gennaio!

Carola si trova in una situazione difficile a causa del malinteso che si è verificato con Federico durante l’ultima sessione di registrazione, e si rifiuta categoricamente di partecipare alle prossime riprese o di mettere piede in studio.

Carola è talmente incattivita che minaccia di non presentarsi in studio per le puntate dal 9 al 13 gennaio! Maria De Filippi dovrà intervenire per sedare questo sfogo passionale!

Sarà proprio la conduttrice del talk show a riportare la pace e la tranquillità in studio e a convincere appassionatamente la corteggiatrice a entrare e ad avere un colloquio aperto con il tronista “faccia a faccia”.