Anticipazioni Uomini e Donne oggi mercoledì 10 maggio 2023: Trono Classico e Over, arriva la scelta

Anticipazioni Uomini e Donne del 10 maggio 2023: dure accuse al trono over e la scelta di Luca Daffrè

Se sei un fan di Uomini e Donne, il 10 maggio 2023 è una data da segnare sul calendario. In questa giornata, infatti, vedremo in onda due eventi molto attesi: le dinamiche del trono over e la scelta di Luca Daffrè al trono classico.

Le anticipazioni Uomini e Donne del 10 maggio 2023: il trono over e la bufera tra Gemma, Elio e Tina

Cominciamo con il trono over, dove si prevede un’escalation di tensioni. Gemma Galgani sarà ancora una volta al centro dell’attenzione e lancerà pesanti accuse contro Elio, convinta che il cavaliere stia approfittando del programma per scopi personali. Tina Cipollari si schiererà con Gemma, dando vita a una lite che si preannuncia piuttosto concitata.

Nel frattempo, Riccardo Guarnieri conoscerà una nuova dama, ma le cose tra di loro non andranno come sperato. In studio, i due decideranno di chiudere la conoscenza in un clima di tensione e reciproche insinuazioni.

Ma le sorprese non sono finite qui. Carla e Gabriella verranno raggiunte da due nuovi cavalieri, ma decideranno di mandarli via.

Le anticipazioni Uomini e Donne del 10 maggio 2023: la scelta di Luca Daffrè

Passiamo ora al trono classico di Uomini e Donne, dove assistiamo finalmente alla scelta di Luca Daffrè. Il giovane opterà per Alessandra, e i due diventeranno una coppia ufficialmente. Ma la scelta avverrà in modo un po’ diverso dal solito.

Infatti, in studio entrerà solo Alessandra e Luca annuncerà la sua scelta. Poi, dirà di voler andare in camerino a parlare con le altre corteggiatrici in un clima più tranquillo e privo di tensioni.

Non perdete l’appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5, o in replica streaming sul sito Wittytv.it.