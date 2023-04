Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 21 Aprile 2023: oggi lo show si ferma

Uomini e Donne si ferma dopo il 20 aprile

Uomini e Donne prenderà una breve pausa dopo la puntata di giovedì 20 aprile. Il motivo? Venerdì 21 aprile, al suo posto, ci sarà uno speciale dedicato ad Amici 22. Inoltre, lo show seguirà il ponte del 25 aprile. Scopriamo di seguito quando tornerà in onda.

Uno speciale di Amici 22 sostituisce Uomini e Donne il 21 aprile

Nel primo pomeriggio di Canale 5 venerdì 21 aprile 2023, lo spazio tradizionalmente riservato a Uomini e Donne verrà occupato da un episodio speciale dell’attuale edizione di Amici di Maria de Filippi. La guida tv di Mediaset indica che, alle ore 16.10, sarà trasmesso il consueto appuntamento con il daytime di Amici 22.

La pausa per il ponte del 25 aprile

In base alla programmazione di Canale 5, Uomini e Donne non sarà trasmesso per alcuni giorni dopo la puntata del 20 aprile. Oltre allo speciale di Amici, il programma seguirà la pausa per il ponte del 25 aprile. Lunedì 24 sarà trasmesso il film Inga Lindstrom – La casa sul lago, mentre martedì 25 sarà la volta di Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley. Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda a partire da mercoledì 26 aprile. La programmazione del daytime di Amici, invece, non subirà variazioni.

Amici 22: il misterioso speciale in attesa del Serale di sabato

Non è ancora noto il contenuto dello speciale di Amici 22 in programma prima del daytime del 21 aprile. È probabile che offra uno sguardo dietro le quinte sulle preparazioni degli allievi per il Serale di sabato 22 aprile, in prima serata su Canale 5.

Inizialmente 15 concorrenti, ma alcuni di loro hanno già lasciato la scuola del talent show. Al momento, gli eliminati sono: Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli, Alessio Cavaliere, Samu Segreto e Federica Andreani. I partecipanti ancora in gara sono: Ramon, Isobel, Aaron, Maddalena, Cricca, Angelina, Wax e Mattia. Uno di loro è attualmente in lizza per la vittoria finale.