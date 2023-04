Chi è Davide Stival il papà del piccolo Lorys ucciso dalla madre Verona Panarello

Davide Stival: l’uomo che ha perso il figlio per mano della moglie

Chi è Davide Stival, il padre di Lorys

Davide Stival è conosciuto come il papà del piccolo Lorys, tragicamente ucciso nel 2014 dalla madre Veronica Panarello. Egli è stato direttamente coinvolto nel tragico delitto di Santa Croce Camerina, diventando una delle vittime del terribile evento.

Il delitto di Santa Croce Camerina

Il 29 novembre 2014, il figlio di Davide Stival, Lorys, all’età di soli 8 anni, viene ucciso e gettato in un canalone. L’autrice dell’omicidio è stata rivelata essere la moglie di Davide e madre del bambino, Veronica Panarello.

La vita di Davide Stival prima della tragedia

La biografia di Davide Stival

Nato nel 1986

Incontrato Veronica Panarello nel 2004 in un pub di Santa Croce Camerina

Accolto Veronica nella casa dei suoi genitori a causa dei problemi familiari della ragazza

Davide Stival e Veronica Panarello si sono in seguito sposati e hanno avuto due figli, Lorys e Diego, con cui vivevano nel loro appartamento a Santa Croce Camerina.

Il lavoro di Davide Stival

All’epoca dell’omicidio del figlio Lorys, Davide Stival lavorava come camionista. Il giorno del delitto, si trovava in Lombardia per un trasporto. Tornato in Sicilia, inizialmente credeva nell’innocenza della moglie, ma poi ha cambiato idea e l’ha accusata man mano che le indagini avanzavano e dopo aver visto i video con gli spostamenti dell’auto della moglie.

Davide Stival oggi: come vive il padre di Lorys

Davide Stival, oggi, ha preferito allontanarsi dalla Sicilia e dai luoghi che gli ricordano i momenti più brutti della sua vita. Insieme a lui vive anche l’altro figlio che aveva avuto con Veronica Panarello, Diego, nato nel 2008 a due anni di distanza dal fratello Lorys.

Il libro “Nel nome di Lorys”

Davide Stival, insieme al giornalista Simone Toscano, ha scritto il libro Nel nome di Lorys. In questo libro, Davide racconta il suo dolore e i suoi ricordi del figlio ucciso nel 2014.