Chi è Andrea Stival il nonno del piccolo Lorys accusato da Veronica Panarello

La tragica storia di Lorys Stival e il coinvolgimento del nonno Andrea Stival

Il 29 novembre 2014, la vita di Andrea Stival cambia radicalmente quando perde tragicamente il nipote, Lorys Stival, a causa dell’omicidio perpetrato dalla madre del bambino, Veronica Panarello. Nel 2016, Andrea si ritrova coinvolto ancora di più in questa vicenda, quando viene accusato dalla stessa Veronica di essere l’autore del delitto.

Andrea Stival: biografia e legami familiari

Andrea Stival è il padre di Davide, il padre del piccolo Lorys, a cui è stato dato il secondo nome Andrea in onore del nonno paterno. Quando Veronica Panarello aveva solo 16 anni ed era fidanzata con Davide, Andrea aveva deciso di ospitarla in casa propria a causa dei problemi familiari che la ragazza aveva con la sua famiglia d’origine.

I rapporti tra Andrea e Veronica sono sempre stati buoni, e si sono rafforzati quando l’uomo è rimasto solo. Nel settembre del 2014, Andrea incontra Andreina, che diventa la sua nuova compagna e la donna che in seguito conferma i vari spostamenti di Andrea la mattina della morte di Lorys.

Le pesanti accuse di Veronica Panarello

Il coinvolgimento di Andrea Stival nella storia dell’omicidio di Santa Croce Camerina diventa più complesso nel 2016, quando Veronica Panarello lo accusa di essere il responsabile della morte di Lorys. Veronica sostiene che:

Andrea Stival fosse il suo amante;

I due fossero stati sorpresi da Lorys, che avrebbe minacciato di raccontare tutto al padre;

Andrea avrebbe quindi strangolato il bambino e insieme avrebbero gettato il corpo nel canalone.

Andrea respinge con forza queste accuse e denuncia Veronica per calunnia. Grazie anche alle testimonianze della compagna Andreina, Andrea dimostra la propria estraneità ai fatti e Veronica viene condannata per calunnia, mentre per l’omicidio del piccolo Lorys, riceve una condanna a 30 anni di carcere.