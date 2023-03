Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 23 marzo 2023

Uomini e Donne, episodio di giovedì 23 marzo 2023: cosa è accaduto oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Uomini e Donne è il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, che verrà trasmesso oggi, giovedì 23 marzo 2023, con un nuovo episodio. Gli spettatori di Canale 5 potranno sintonizzarsi alle 14:45.

In studio avremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Lavinia Mauro, Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: riassunto precedente

Nell’episodio trasmesso ieri pomeriggio, abbiamo assistito al chiarimento tra Gemma e Silvio, che hanno deciso di continuare a conoscersi e passare al livello successivo.

Per quanto riguarda Lavinia, è stato mostrato un tentativo di chiarimento tra la tronista e Alessio Corvino, che alla fine dell’ultima registrazione aveva abbandonato lo studio a seguito di una discussione su una segnalazione. Lavinia ha affermato che A. Corvino, per tornare nel programma, dovrà farlo volontariamente, ma solo dopo averle chiesto scusa.

Luca, invece, è uscito con Chiara, rimanendo piacevolmente colpito dalla corteggiatrice. Tuttavia, le altre corteggiatrici hanno accusato il tronista di essere un po’ superficiale nel conoscere una ragazza.

Uomini e Donne, episodio 23 marzo 2023: anticipazioni

Nell’episodio di oggi, vedremo Nicole che ha portato in esterna Andrea e Carlo, uno dei suoi nuovi corteggiatori. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, Paola verrà accusata da Armando di avere un manager che la gestisce.

Uomini e Donne: come guardarlo in TV e streaming

Puoi seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle 14:45. Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutti gli episodi. Su La5, inoltre, dalle ore 19:50 circa, verrà trasmessa la replica dell’episodio odierno. Noi di Controcopertina seguiranno l’episodio con il nostro liveblogging.