Anticipazioni Uomini e Donne settimanali 26-28 aprile 2023: aria pesante in studio tra Armando e Riccardo

Uomini e Donne: tre giorni di fuoco tra emozioni e tensioni – dal 26 al 28 aprile 2023

Scontro acceso nel Trono Over

Anticipazioni e spoiler delle puntate registrate

Non temete, appassionati del dating show più amato d’Italia: i prossimi tre giorni, dal 26 al 28 aprile 2023, saranno ricchi di emozioni e colpi di scena. Tutto il fervore sarà concentrato sul Trono Over, dove assisteremo allo scontro tra Armando e Riccardo. Ecco un assaggio delle anticipazioni trapelate online.

Trono Over: Armando sotto pressione

Aurora mette alla prova la buonafede di Armando

Armando si trova ancora negli studi di Uomini e Donne, nel mirino di Aurora, che continua a dubitare della sua sincerità. La dama sta effettuando un pressing “asfissiante”, contattando alcune ex colleghe del programma per indagare sulla fedeltà di Armando.

Tensione tra Armando e Riccardo

Il cavaliere napoletano si ritroverà sotto pressione e dovrà affrontare un fuoco incrociato. Riccardo Guarnieri si schiererà contro di lui, innalzando i toni della discussione e provocando Armando, che reagirà con rabbia. Armando non accetterà che Riccardo affermi con certezza l’esistenza di un manager dietro agli interessi del napoletano. La situazione sfocerà in un confronto teso, sfiorando una rissa in studio.

Trono Classico: la complicità tra Luca e Alessandra

Un’esterna all’insegna della serenità e delle confidenze

Nel Trono Classico, assisteremo all’esterna di Luca Daffrè e Alessandra, che sembrano trovare un buon feeling e riacquistare serenità. La complicità tra i due crescerà, con Alessandra che si aprirà al tronista, condividendo aspetti della sua infanzia passata con i nonni.

