Anticipazioni Verissimo ospiti sabato e domenica 21 e 22 gennaio 2023

Sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023, a partire dalle 16.30, Canale 5 ospiterà il programma Verissimo con la conduzione di Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti, come il campione sportivo Adriano Panatta e Beatrice Valli, che attende con ansia l’arrivo della sua nuova bambina. Domenica le donne del GF VIP saranno intervistate da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Per la prima volta, il celebre tennista italiano Adriano Panatta sarà protagonista di un’intervista doppia a “Verissimo” insieme alla moglie Anna. Il campione parlerà della sua carriera di successo e del grande amore della sua vita, noto per la sua capacità di affascinare qualsiasi donna.

Jolanda Renga racconta la sua esperienza di body shaming.

Jolanda Renga condividerà la sua storia di body shaming per la prima volta in uno studio televisivo, senza la presenza dei suoi genitori. Ciò fa seguito alla viralità di una foto postata sul suo profilo Instagram che l’ha portata a essere derisa dai suoi follower.

Federico Lauri e la sua verità

Dopo il burrascoso divorzio da Letizia, che nel frattempo è andata avanti e ha trovato un nuovo compagno, Federico Lauri è arrivato nello studio di Verissimo per condividere finalmente la sua verità, dopo aver affermato che Letizia era stata con lui solo per un tornaconto economico.

Saranno presenti anche Lory Del Santo e Beatrice Valli.

Siamo lieti di annunciare che Lory Del Santo sarà sulla copertina di Pink Magazine e condividerà con noi il suo percorso personale e professionale. Siamo inoltre entusiasti di presentare Beatrice Valli, che ha superato le sue difficoltà durante la gravidanza e che si unirà al suo compagno Marco Fantini per una speciale intervista di coppia.

Domenica 22 gennaio 2023 gli ospiti di Verissimo potranno vedere in anteprima le partecipanti femminili del GF VIP.

Le tre stimate signore del GF VIP, Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, si presenteranno a Verissimo per raccontarsi in un’avvincente intervista con Silvia Toffanin. La Salemi, in particolare, si è imposta all’attenzione per la sua forte interpretazione della “social lady” del reality e si prevede che sarà presente in molti altri programmi di prima serata.

Gli altri ospiti di domenica

A Verissimo saranno presenti personaggi stimati del mondo della bellezza e dello spettacolo, tra cui la nota attrice italiana Stefania Sandrelli e la celebre Valeria Marini. Giancarlo Magalli sarà in studio con le figlie Manuela e Michela per parlare, per la prima volta, di un grave problema di salute che ha vissuto di recente. Un’altra intervista familiare vedrà protagonisti Ilona Staller, detta Cicciolina, e suo figlio Ludwig Koons.