Antonella Clerici svela il suo futuro in tv: "Resterò nella prossima stagione Rai" - Controcopertina

Antonella Clerici ha finalmente rivelato il suo futuro televisivo durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno. Dopo le indiscrezioni e le preoccupazioni dei fan riguardo alla sua permanenza sul piccolo schermo, la conduttrice ha chiarito la situazione e annunciato la sua decisione. Inizialmente, si era creata un’incertezza sulla sua presenza a causa di alcuni acciacchi fisici e di voci sul suo possibile allontanamento dalla tv di Stato.

Antonella Clerici svela il suo futuro a È sempre mezzogiorno

Durante l’appuntamento quotidiano di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici non ha solo comunicato qual è il suo prossimo passo, ma si è anche concentrata sull’episodio dedicato agli anni Cinquanta. Ha ricordato che esattamente 90 anni fa, negli Stati Uniti, veniva inaugurato il primo drive-in cinema, un luogo dove si poteva godere di film all’aperto e vivere momenti romantici. Ha sottolineato l’importanza di quegli anni e dell’atmosfera che si respirava.

Il futuro di Antonella Clerici nella Rai

La Clerici ha rivelato con gioia che resterà all’interno del palinsesto Rai: “Anche se saranno giorni felici, non è un caso che io mi vesta in stile anni ’50 oggi. Manca solo qualche puntata alla finalissima di venerdì, che si terrà tra poche settimane. Vi chiedo di seguirci fino alla fine perché ci saluteremo temporaneamente, ma ci rivedremo a settembre. È un grande arrivederci.” Continuerà a condurre È sempre mezzogiorno fino a venerdì 9 giugno, per poi godersi la pausa estiva prima del suo ritorno.

I fan possono stare tranquilli: Antonella Clerici resterà una presenza costante nella prossima stagione televisiva della Rai. La conduttrice ha dissipato i dubbi sul suo futuro, annunciando che continuerà a deliziare il pubblico con il suo talento nel mondo della televisione. I telespettatori potranno ancora godere delle sue performance sul piccolo schermo per molti anni a venire.