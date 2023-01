Antonella Clerici tra corna e paura della vecchiaia

Antonella Clerici è assolutamente in forma nel suo ruolo di conduttrice di The Voice Senior, reality show giunto alla sua terza edizione e in onda su Rai 1 in prima serata ogni venerdì sera! In un’intervista al settimanale Chi, la conduttrice ha dichiarato con passione che a 59 anni, compiuti lo scorso dicembre, non ha alcuna paura di invecchiare!

Antonella Clerici, la confessione

Accolgo la vecchiaia a braccia aperte! Sono orgogliosa di mostrare la mia età, ma non mi interessa fingere di avere 20 anni in meno di quelli che ho”: queste le forti parole di Antonella Clerici, riportate dal settimanale di Alfonso Signorini!

“Ne abbiamo fatta di strada! Ricordo che mio padre alla mia età mi sembrava invecchiato, mentre tu, amica mia, sembri giovane! Sono sicura che sia merito del nutrimento che assumiamo, dei progressi della medicina e anche dei ritocchi che facciamo…”, si sfoga la conduttrice di È sempre mezzogiorno.

“Sono orgogliosa di portare la mia età sulla manica e non voglio nascondere 20 anni di vita. Non sono una fan dell’aspetto innaturale che alcuni interventi chirurgici possono dare. Bisogna essere saggi e prendere le decisioni giuste quando si tratta di procedure cosmetiche, in modo da poter apportare miglioramenti senza perdere il proprio senso di equilibrio”.

Confessione

Ricordo perfettamente quando “Chi” pubblicò delle foto di Eddy con un’altra persona. Fortunatamente, Alfonso ebbe l’accortezza di avvertirmi prima che la rivista venisse distribuita, evitando che mi venisse un infarto. Tutti in Italia si accorsero presto che ero stata tradita. Ora ha un nuovo compagno e quando le è stato chiesto del gossip sul suo presunto matrimonio segreto, ha risposto: “Se avessi sposato Vittorio in segreto, non avrei potuto tenervelo nascosto, perché ho preso l’impegno di essere trasparente con il pubblico. Ci sono celebrità che tengono separati lavoro e vita privata, ma io ho promesso di condividere tutto con i miei fan; non scelgo quando parlare”.

Il tradimento

La Clerici ha raccontato che non è stato semplice accettare il tradimento del suo compagno. Alla fine, però, è riuscita a perdonarlo e i due hanno continuato la loro relazione ancora per qualche anno, fino alla separazione. Oggi hanno un grande legame, che mantengono per il bene della loro figlia, ormai giovane donna.