Elettra Lamborghini vuole ’Eurovision Song Contest 2023, magli altri la vogliono incinta

ESCLUSIVA PIPOL! Elettra Lamborghini quest’anno tenterà la carta “Festival di San Marino” per accedere alla qualificazione dell’EuroVision Song Contest. La cantante è pronta per conquistare tutti con un pezzo mozzafiato!

Elettra Lamborghini ha condiviso sui social delle confessioni intime che hanno sorpreso tutti. Influenzata dall’Australia, la cantante e sorella dell’ex gieffina Ginevra ha specificato: “Non sono incinta. Perché tutti mi vogliono vedere incinta?”.

Elettra lamborghini: l’agorafobia e gli altri traumi

Nei suoi recenti aggiornamenti della storia di Instagram, la cantante ha condiviso che la sua cucciola è ancora in calore, ma sarà presto sterilizzata. Ha anche menzionato i suoi obiettivi per il 2023, che includono l’affrontare questioni irrisolte, come il trauma causato dalla perdita della sua amata cavalla. La Lamborghini ha ammesso che si infuria quando la sua privacy viene invasa, ad esempio quando qualcuno le scatta una foto senza permesso. Ha anche confessato di essere diventata agorafobica durante l’estate. “Non ho paura delle persone, ma mi sento a disagio quando mi trovo in un luogo che considero sicuro”, ha aggiunto.