Antonella Fiordelisi esprime disappunto verso Orietta Berti: “Sempre ossessionata da me, non si stanca?”

Antonella Fiordelisi critica Orietta Berti attraverso una storia su Instagram: “Sei ossessionata da me”

Antonella Fiordelisi ha recentemente condiviso una storia su Instagram in cui esprime la sua disapprovazione nei confronti di Orietta Berti. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP si riferisce ad alcune delle ultime dichiarazioni dell’opinionista, commentando: “Non si stanca di parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma forse dovrebbe smetterla”.

Il commento di Antonella Fiordelisi su Orietta Berti

“Non si è stancata la signora Berti di parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma forse è ora di parlare di altro. Il GF è finito, meno frustrazione”, ha scritto Antonella Fiordelisi nella sua storia su Instagram. L’ex partecipante del reality si riferisce ad alcune recenti dichiarazioni di Orietta Berti fatte durante il GF VIP Party, in cui la cantante e opinionista elogia il passaggio di Micol Incorvaia in finale.

Le parole di Orietta Berti

Nel corso del GF VIP Party, Orietta Berti ha ribadito la sua preferenza per alcuni concorrenti del reality, esprimendo particolare simpatia per la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Non sono esagerati, sono normali. Sono ai primi approcci e poi si vedrà”, ha detto. Senza menzionare esplicitamente Antonella Fiordelisi, Berti sembra fare riferimento a lei quando afferma: “A volte è giusto che vinca la normalità e sono felice. La sincerità emerge sempre, soprattutto oggi che si scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra”. Queste parole, riportate nell’articolo condiviso da Fiordelisi, hanno innescato la replica dell’ex concorrente del GF VIP.