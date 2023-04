“È avvenuto in macchina con Onestini”: GF Vip 7, la rivelazione di Alberto dopo la sorprendente nomination

Alberto De Pisis prova rammarico al GF Vip dopo aver contribuito all’eliminazione di Luca Onestini

Alberto De Pisis si trova a disagio dopo aver involontariamente causato l’eliminazione di Luca Onestini al Grande Fratello VIP 7. La sua decisione ha portato a un televoto che ha diviso i fan degli spartani, con più voti per De Pisis che rimane nella casa. Nonostante non sia colpa sua, il senso di colpa per aver scelto Onestini in questa sfida all’ultimo voto lo ha angosciato durante la notte. Inoltre, si è scoperto in seguito che i responsabili dell’eliminazione di Luca Onestini sono in gran parte fan di “Oriele”.

Per questi fan, Luca rappresenterebbe una minaccia per la possibile coppia Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al di fuori della casa. Inoltre, secondo questa base di fan, Onestini non sarebbe simpatico. In sintesi, alla fine Luca è stato eliminato dal GF Vip e l’unico a sentirsi in colpa è stato Alberto De Pisis. Poco dopo la diretta, il giovane ha raccontato ai suoi compagni di avventura: “Ero convintissimo di uscire, ero sicuro all’80% di uscire e l’altro 20% Nikita”.

Il rimorso di Alberto De Pisis al GF Vip

E ancora: “Non avevo proprio considerato Luca. Quando eravamo in macchina, Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore, ma secondo te puoi uscire tu che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qui sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto anche una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Ero convintissimo che rimanesse”.

Tuttavia, Alberto non ha considerato l’influenza dei fan di Oriana Marzoli e alla fine Luca ha avuto ragione. Va detto: Alberto De Pisis ha cambiato le sorti della finale del GF Vip 7 scegliendo di portare se stesso al televoto. Non solo per Luca, ma anche per lui stesso. Per molti, una scelta diversa avrebbe cambiato l’episodio di ieri sera.

Facciamo un esempio: se ieri Alberto non avesse portato Luca al televoto, siete sicuri che le cose sarebbero andate così? Certamente no. Di sicuro Sparta lo avrebbe reso finalista e l’eliminata sarebbe stata Milena Miconi. Con questa scelta, invece, Alberto resta in gara e Luca Onestini è fuori dai giochi. Ma è stata una strategia? Chissà, nessuno può dirlo con certezza al momento.