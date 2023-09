Antonio Ricci scatena il caos: chiede l’espulsione di Tina Cipollari da ‘Uomini e Donne

Antonio Ricci, il creatore di Striscia la Notizia, continua a far parlare di sé in vista dell’inizio di una nuova stagione televisiva. Il celebre programma satirico è pronto a tornare con il suo sguardo pungente sul mondo dello spettacolo, ma ora che ci sono stati molti cambiamenti nelle emittenti, ci si chiede cosa riserverà il futuro. In particolare, si è discusso a lungo di una “pulizia” in atto in Mediaset, guidata da Pier Silvio Berlusconi, ma Ricci sembra mettere in discussione se questa “manovra” stia realmente avvenendo come dovrebbe.

Dubbi sulla “Pulizia” di Mediaset

Ricci ha espresso il suo scetticismo sulla cosiddetta “pulizia” in corso in Mediaset, guidata da Pier Silvio Berlusconi. Nonostante Berlusconi abbia al suo fianco in televisione Silvia Toffanin, descritta come elegante e amata dai collaboratori, Ricci si chiede come mai venga ancora data visibilità a Tina Cipollari, un volto noto di “Uomini e Donne”. L’autore di Striscia ha dichiarato che esiste persino un carteggio riguardante un possibile allontanamento di Tina, che poi è stato bloccato anche sul web. Inoltre, ha accennato a esistenze di foto di Pier Silvio e Tina, insinuando che ci siano retroscena ancora sconosciuti. Si tratta di dichiarazioni che potrebbero scatenare una risposta da parte di Tina Cipollari stessa.

Il Conflitto con Claudio Baglioni

Recentemente, Antonio Ricci è stato al centro dell’attenzione per le sue polemiche con Claudio Baglioni, con il quale è in corso una causa per diffamazione. Ricci ha definito il cantante “una persona triste” che tende a dimenticare facilmente. Ha espresso il suo rammarico per la mancata risposta diretta da parte di Baglioni alle critiche, poiché il cantante ha preferito intraprendere azioni legali. Ricci ha evidenziato il sequestro di un libro come atto controverso, sottolineando che tale comportamento va contro il rifiuto dichiarato di una cultura che condanna il rogo dei libri. Ha annunciato che ci sarà un processo a novembre e ha espresso il desiderio di vedere Baglioni in tribunale, prevedendo uno spettacolo a suo modo.

Insomma, Antonio Ricci sembra essere pronto a salire sul ring della discussione e delle controversie televisive, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.