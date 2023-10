Anziana Investita da un Furgone, Muore sul Colpo

Una drammatica tragedia si è verificata ieri pomeriggio a San Cesareo, vicino a Roma, quando un furgone ha investito una anziana donna mentre stava rientrando a casa con delle buste della spesa.

Incidente Mortale

La vittima, una donna anziana ottantenne, è morta sul colpo dopo essere stata investita da un furgone che stava viaggiando all’indietro. Il conducente del veicolo, un giovane fattorino di 30 anni che stava effettuando delle consegne nella zona, sembra non si sia accorto della presenza della donna e l’ha travolta mentre era a marcia indietro.

Intervento delle Autorità

I carabinieri di San Cesareo e della compagnia di Palestrina sono immediatamente intervenuti sulla scena per condurre le indagini necessarie. Inoltre, il personale medico del 118 è arrivato sul posto con un’autoambulanza, un’auto medica e un elisoccorso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile salvare la vita della anziana donna, e il suo decesso è stato constatato sul posto.

Conducente Indagato

Il conducente del furgone è stato indagato per omicidio stradale, come previsto dalla procedura giudiziaria standard in casi simili. Le autorità stanno attualmente conducendo ulteriori indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente.

Questa tragedia ha scosso la comunità locale e rappresenta un triste promemoria dell’importanza di prestare attenzione alla sicurezza stradale e di essere vigili quando si è al volante, al fine di evitare tali incidenti tragici.