“300 euro per chi mi segnala un cameriere”, l’invito sui social del ristorante di Aosta: “Non so più cosa fare”

Nel cuore di Aosta, il bistrot Saint-Vout, gestito da Luca Tentoni, sta affrontando una seria carenza di personale. Di fronte alla difficoltà di attrarre candidati qualificati, Tentoni ha introdotto un approccio non convenzionale alla ricerca di nuovi dipendenti. Stufo della scarsa risposta agli annunci tradizionali, ha deciso di lanciare una promozione peculiare: un buono di 300 euro sarà offerto a chiunque presenti un candidato che verrà poi assunto.





“È una situazione frustrante,” afferma Tentoni, “nonostante offriamo condizioni lavorative favorevoli e un stipendio competitivo, è sorprendentemente difficile trovare qualcuno.” Di fronte a questo scenario, il proprietario ha preso una strada meno battuta, sperando di stimolare un passaparola efficace. L’iniziativa è stata promossa anche sui social media, dove Tentoni ha esortato la sua comunità online: “Hai un parente o un amico poco social? Faccelo conoscere e fagli inviare il cv. In caso di assunzione, saremo lieti di ringraziarti con un buono di 300 euro utilizzabile presso Saint-Vout o Blooker Store.”

Nonostante l’originale iniziativa, la risposta finora è stata tiepida. Luca non si dà per vinto e continua a ricercare nuove vie per attirare lavoratori nel suo bistrot, un punto di riferimento locale noto per la sua cucina raffinata e un ambiente accogliente. “Non so più che strategia adottare per trovare dipendenti,” confida Luca, sottolineando quanto sia essenziale trovare il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione nel settore della ristorazione.

Questo metodo di reclutamento, sebbene atipico, potrebbe rivelarsi una svolta per il Saint-Vout, dando nuova vita alla ricerca di personale e dimostrando come, a volte, le soluzioni più creative possano emergere dalle sfide più disperate. Nel frattempo, Tentoni rimane ottimista, sperando che la sua offerta possa finalmente portare nuovi talenti dietro le quinte del suo amato bistrot.