Avete mai visto il figlio di Carlo Conti, il noto presentatore? Somiglia molto al padre.

Carlo Conti è un conduttore molto amato dal popolo italiano, soprattutto per la sua arguzia che non lesina mai, anche sui social media. Il suo ultimo post su Instagram ha fatto ridere la nazione!

Carlo Conti è un conduttore e autore televisivo molto amato dal pubblico italiano. La sua straordinaria carriera è cresciuta nel corso degli anni, con un successo sempre maggiore. La sua presenza sotto i riflettori è ancora molto forte e appassionata.

Conti ha condotto con passione un gran numero di programmi ed è stato la forza trainante di molti di essi. La sua incrollabile dedizione e professionalità è notevole e continua a condividerla con il mondo, senza mai stancarsi o perdere la fiducia.

Nato nella splendida città di Firenze nel 1961, l’amato conduttore sta entrando nel suo 61° anno di vita ed è famoso per il suo lavoro come volto e conduttore del programma di lunga durata “L’Eredità” e dello show “Tale e quale show”. Da molti anni fa parte di questi programmi e la passione per il suo lavoro è evidente!

Carlo è l’appassionato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2015, subentrando nel ruolo al collega Amedeus. La sua illustre carriera è iniziata negli anni ’80 e dal 2017 è anche direttore artistico del programma “Lo zecchino d’Oro”. Da sempre dedito ai suoi ruoli, si è guadagnato un grande seguito sui social media.

I post di Carlo Conti sono assolutamente accattivanti, con la loro irresistibile arguzia e ironia!

Carlo Conti ha un seguito impressionante sui social media, offrendo sempre ai suoi seguaci intrattenimento e divertimento. Di recente, ha pubblicato dei post sulla sua età, riconoscendo scherzosamente il passare del tempo. Nelle sue foto compare spesso il suo collega e migliore amico Giorgio Panariello, che non manca mai di portare allegria ai suoi fan.

L’ultimo post riguarda qualcosa di veramente speciale: il figlio Matteo, che lui e l’amata moglie Francesca Vaccaro hanno dato alla luce nel 2012. Da allora sono felicemente sposati!

La somiglianza di Matteo con Carlo

Il piccolo Matteo, nato nel 2014 e che oggi ha 8 anni, è incredibilmente appassionato dello show di Carlo Conti, tanto che ha persino realizzato un video con i fan per dichiarare il suo entusiasmo! Sfoggiando una maschera di cartone con il volto del papà, l’adorabile piccoletto proclama con orgoglio: “Tale e Quale show solo su Rai1!”.

Mi chiedono sempre se mio figlio Matteo assomiglia a me o a sua mamma Francesca. Io non so decidere, e voi? Di sicuro indossa la maschera con il suo viso, questo è certo! I miei fan e i miei colleghi sono continuamente divertiti dal mio umorismo, come sempre.