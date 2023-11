Baby gang aggrediscono anziano a Secondigliano: denuncia e condanna per un atto vile e disumano

Nella periferia di Napoli, precisamente a Secondigliano, si è verificato l’ennesimo episodio di baby gang che hanno aggredito un anziano di 88 anni. L’uomo è stato prima preso in giro e poi brutalmente aggredito, pestato e spintonato fino a farlo cadere a terra. L’aggressione ha causato un trauma cranico e facciale all’anziano, oltre a tanta paura.

Secondo il racconto del figlio della vittima, l’anziano stava camminando da solo quando è stato attaccato dai ragazzini. Solo grazie all’intervento di alcuni passanti che hanno allertato il 118 l’anziano è stato soccorso in tempo e la situazione non è peggiorata. Il figlio dell’anziano ha espresso la sua gratitudine alle persone che hanno soccorso il padre e ha dichiarato che presenterà denuncia nei confronti dei responsabili dell’aggressione.

L’episodio ha suscitato la reazione del deputato Verdi Francesco Borrelli, che ha condannato fermamente l’azione dei delinquenti definendola “disumana, vergognosa, vigliacca”. Borrelli ha sottolineato come l’aggressione nei confronti di una persona anziana dimostri il disprezzo dei delinquenti per la vita umana e ha chiesto condanne esemplari per i responsabili.





La baby gang rappresenta un fenomeno sempre più diffuso nelle città italiane, che mette a rischio la sicurezza delle persone e la convivenza civile. È necessario che le autorità competenti intervengano per fermare queste azioni violente e garantire la sicurezza dei cittadini.