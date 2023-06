Ballando con le Stelle 2023: Milly Carlucci svela una sorprendente novità sulla giuria

Milly Carlucci, la famosa conduttrice televisiva, ha scatenato una vera e propria rivelazione bomba riguardo alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. Mentre Milly e il suo staff si impegnano per preparare il nuovo programma in onda su Rai 1, le voci sulle novità che arriveranno con la prossima stagione si sono diffuse ampiamente nelle ultime settimane. Uno degli argomenti caldi riguardava la data di inizio, presumibilmente fissata per sabato 21 ottobre 2023, confermando così il tradizionale appuntamento del sabato sera sulla prima rete pubblica.

Attesa per i concorrenti e il futuro della giuria

La scelta dei concorrenti ha generato grande attesa, con voci che suggerivano la partecipazione di personaggi come Marcell Jacobs e sua moglie. Dopo aver partecipato come ospiti, potrebbero unirsi alle altre coppie per competere nel ballo, dal latino-americano al tango e altri generi. Ma la vera sorpresa è stata la dichiarazione di Milly Carlucci sulla giuria.

La rivelazione di Milly Carlucci: la giuria non è stata riconfermata

Milly Carlucci, ospite del programma “Da noi a Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini, ha fatto una rivelazione clamorosa sulla giuria di Ballando con le Stelle. Ha dichiarato che “la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata”. In particolare, sembra che Selvaggia Lucarelli sia il membro della giuria più a rischio, a causa delle sue opinioni che spesso dividono il pubblico e dei conflitti con i colleghi, incluso un presunto rapporto teso con Milly stessa.

Il focus attuale: la scelta dei concorrenti

Milly Carlucci ha chiarito che la giuria non è stata ancora confermata perché il focus attuale è sulla selezione dei concorrenti che formeranno le coppie in gara. Solo successivamente si parlerà dei giurati. Quindi, al momento, il destino di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino rimane incerto.

Conclusioni

Mentre il pubblico rimane in attesa di scoprire le decisioni sulla giuria di “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci ha svelato che la sua conferma non è ancora avvenuta e che si parlerà di questo argomento più avanti, probabilmente a settembre. Nel frattempo, l’attenzione rimane concentrata sulla scelta dei concorrenti che promettono di rendere l’edizione 2023 dello show ancora più emozionante.