Oroscopo Paolo Fox domani 6 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

L’inizio della settimana sarà un po’ difficile, all’esterno sembrerete calmi e controllati, invece dentro sarete molto più tesi, anche se in realtà la giornata non sta andando così male. Attività intensa ma un po’ mal canalizzata, senza una rotta fissa. Oggi ti muoverai più per le passioni che per la testa.

Toro

La settimana inizia con una giornata di grande stress sul lavoro, molti dei quali non te li aspetti. Tuttavia, cercherai di risolvere i problemi con mezzi diplomatici, cercherai di evitare di entrare nella spirale della tensione o del conflitto. È una giornata difficile, ma saprai superarla con successo e grande abilità.

Gemelli

Non potresti iniziare la settimana in modo più brillante perché farai una mossa magistrale legata al lavoro o agli affari, una manovra che funzionerà per te e inoltre nessuno ti vedrà arrivare. Di fronte agli altri sembrerai abbattuto o ti metterai di profilo, quando in realtà giocherai con i quattro assi del mazzo.

Cancro

Cerca di essere molto attento perché oggi qualcuno ha intenzione di giocarti una mossa molto spiacevole al lavoro, è una persona che ti invidia molto, anche se in realtà sembra andare d’accordo meravigliosamente con te o addirittura essere tuo amico. La sua manovra non funzionerà per lui, ma ti causerà un grande dolore.