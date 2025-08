Chanel Totti nel mirino di “Ballando con le Stelle 2025”, ma il cachet resta un nodo

Si avvicina la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che ogni anno coinvolge personaggi noti dello spettacolo, dello sport e della musica italiana. I concorrenti, affiancati da ballerini professionisti, si sfidano in gare di ballo che mettono alla prova il loro talento e la loro capacità di adattarsi a coreografie sempre più complesse. Con l’edizione 2025 già in preparazione, emergono nuove indiscrezioni sui nomi che potrebbero far parte del cast.





Tra i possibili partecipanti spicca il nome di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha recentemente raggiunto la maggiore età. Secondo quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano, la giovane sarebbe stata contattata dalla produzione del programma per entrare a far parte della competizione. Tuttavia, sembra che la trattativa sia ancora in corso, con il cachet richiesto da Chanel Totti che rappresenta un punto cruciale da risolvere.

La richiesta economica avanzata dalla giovane influencer è stata definita “considerevole” da TvBlog, e questo avrebbe rallentato l’accordo. Come sottolineato da Deianira Marzano, “qualora la proposta della Rai dovesse soddisfare la sua richiesta, allora accetterà”. La partecipazione di Chanel Totti al programma potrebbe rappresentare un debutto interessante per la figlia d’arte, già molto seguita sui social media.

Nel frattempo, alcuni nomi sono stati già ufficializzati per l’edizione 2025. Il primo concorrente confermato è stato Maurizio Ferrini, noto per il personaggio de “La signora Coriandoli”, che ha segnato un’epoca nella comicità italiana. A seguire, sono stati annunciati anche Andrea Delogu, Rosa Chemical e Marcella Bella, ampliando il ventaglio di celebrità che si cimenteranno nella competizione. I video promozionali di questi ultimi sono stati condivisi sui canali social ufficiali del programma, generando grande entusiasmo tra i fan.

Oltre ai VIP in gara, torneranno anche i ballerini professionisti che da anni affiancano i concorrenti e arricchiscono lo spettacolo con coreografie impeccabili. Tra i nomi confermati figurano Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Carlo Aloia e Giovanni Pernice, volti ormai familiari per gli spettatori del talent show.

Il programma, che ha sempre riscosso grande successo nelle precedenti edizioni, tornerà in onda a partire da settembre 2025. La conduzione di Milly Carlucci rimane uno dei punti di forza dello show, grazie alla sua capacità di mantenere alta l’attenzione del pubblico e di creare un’atmosfera coinvolgente.

La possibile partecipazione di Chanel Totti rappresenta un elemento di novità che potrebbe attirare un pubblico ancora più giovane e ampliare il bacino di telespettatori. Tuttavia, resta da vedere se le richieste economiche della giovane influencer saranno accolte dalla produzione. Nel frattempo, gli appassionati del programma continuano a seguire con interesse gli aggiornamenti sui concorrenti e sul cast definitivo.