Ballando con le Stelle, Tognazzi duro contro Lucarelli: “Mi vuoi fare inc**zare?”. Simona Izzo: “Attenzione alle querele”

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, si è svolto il secondo round del confronto tra Selvaggia Lucarelli e la coppia Simona Izzo-Ricky Tognazzi. Dopo lo scontro della settimana precedente, in cui la giudice aveva attaccato la moglie del concorrente, un nuovo e acceso confronto si è verificato alla fine dell’esibizione di Ricky Tognazzi. Il regista, che aveva preparato un tango con la sua maestra, ha ancora una volta deluso le aspettative. Ma le parole di Lucarelli vanno oltre la semplice esibizione, riprendendo quanto sostenuto in precedenza e scatenando un nuovo putiferio.

“La giudice mette in discussione la motivazione di Ricky Tognazzi”

La giudice Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo parere sulle performance di Tognazzi, affermando che manca di motivazione e che nelle clip di presentazione è sempre presente sua moglie Simona. Ha persino sottolineato una presunta sindrome di Stoccolma, insinuando che il regista sia innamorato della sua “carceriera”. Nonostante le provocazioni, Tognazzi ha scelto di non rispondere per evitare litigi pubblici, sottolineando che non gli piacciono le risse in pubblico e che le critiche sulla sua vita privata non rientrano nel contesto del ballo.

“Il confronto si intensifica: Tognazzi sbotta contro Lucarelli”

Nonostante i tentativi di evitare una reazione diretta, Tognazzi ha perso la pazienza quando Lucarelli ha continuato a provocarlo sullo stesso punto. Ha finalmente sbottato, chiedendo alla giudice quale fosse il suo ruolo e se volesse veramente farlo arrabbiare. Ha ribadito il suo impegno e ha difeso la sua dedizione al programma, lasciando intendere che Lucarelli fosse solo una provocatrice.





“La moglie di Tognazzi interviene a difesa del marito”

Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi e presente in prima fila tra il pubblico in studio, non si è tirata indietro nel difendere suo marito. Ha sollevato la questione se la giuria stesse giudicando il marito o il ballerino, sottolineando che ci sono persone che hanno affrontato numerose querele senza essere lei. Un intervento che ha aggiunto ulteriore tensione al confronto.

Il confronto tra Ricky Tognazzi, Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo durante la terza puntata di Ballando con le Stelle ha scosso il palco dello show. Le critiche sulla motivazione e sul coinvolgimento della moglie hanno acceso una discussione accesa e provocatoria. Sarà interessante vedere come questa rivalità si svilupperà nelle prossime puntate e come influenzerà le esibizioni dei concorrenti.