Barbara D'Urso lascia la conduzione di "Pomeriggio 5": un cambio epocale - Controcopertina

Un’era che giunge al termine

Durante l’ultima puntata della stagione di “Pomeriggio 5” a giugno, Barbara D’Urso aveva salutato calorosamente i suoi spettatori promettendo di rivedersi a settembre. Tuttavia, sembra che questa promessa non verrà mantenuta.

In un breve comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato un cambio alla guida del celebre programma pomeridiano su Canale 5. D’Urso, icona indiscussa della rete, non sarà più alla conduzione di “Pomeriggio 5”. “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5′”, si legge nel comunicato rilasciato dalla rete.

Mediaset ha espresso il suo ringraziamento alla talentuosa presentatrice per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso degli anni. “Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete”, ha continuato il comunicato.

Nonostante l’addio al programma pomeridiano, il contratto di D’Urso con Mediaset rimarrà valido fino a dicembre 2023. Ciò significa che la popolare presentatrice non scomparirà completamente dagli schermi dei suoi fan. Sia Canale 5 che Barbara D’Urso hanno l’intenzione di cercare nuovi progetti editoriali in cui la conduttrice potrà mettere a frutto il suo talento.

Non è ancora chiaro chi prenderà il posto di D’Urso alla conduzione di “Pomeriggio 5”. Questa notizia ha sicuramente lasciato i fedeli spettatori del programma in attesa di ulteriori dettagli e sviluppi.

La partenza di D’Urso segna la fine di un’era per “Pomeriggio 5”. La carismatica presentatrice è stata il volto del talk show pomeridiano per diversi anni, conquistando un seguito fedele grazie alla sua personalità coinvolgente e al suo stile unico. Sarà interessante vedere come il programma si evolverà nel periodo post-D’Urso.