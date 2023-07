Barbara D'Urso lascia Mediaset: la reazione della sorella Daniela - Controcopertina

Un addio ufficiale da Pomeriggio 5

Nelle ultime ore, è giunto un comunicato ufficiale da Mediaset che ha sconvolto il mondo dei talk show: Barbara D’Urso lascia il suo storico programma, Pomeriggio 5. La notizia ha scatenato una serie di reazioni, ma è la sorella della conduttrice, Daniela D’Urso, a voler far sentire la sua voce. E sembra che non sia soddisfatta della decisione di interrompere Pomeriggio 5: “Per sempre sarai tu”, scrive riferendosi a Barbara D’Urso.

Il commento di Daniela su Instagram

Mentre Barbara D’Urso ha scelto di non commentare pubblicamente la notizia, le parole di sua sorella parlano da sole. “Solidarietà. Punto. Facciamo rumore ca**o”, scrive Daniela D’Urso sulle sue Instagram stories, accompagnando il messaggio con la canzone di Pino Daniele. Un utente curioso ha chiesto: “Ma si conosce la motivazione?”.

La risposta decisa di Daniela

Daniela risponde in maniera diretta: “Non ancora”. Lasciando intendere che la motivazione dietro l’addio di Barbara D’Urso potrebbe non essere ancora chiara.

Un clima teso

Un altro utente ha sottolineato il fatto che durante la pandemia Barbara D’Urso abbia continuato a lavorare con un ridotto numero di persone in studio, coinvolgendo il pubblico in tutto ciò che accadeva. L’utente ha espresso il suo disappunto per la decisione di sostituire Barbara, affermando che lei è insostituibile e unica. In risposta a questo commento, Daniela D’Urso ha lasciato un emoji con le mani giunte in preghiera.

Le parole di Daniela lasciano trasparire un clima di tensione e malcontento riguardo all’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e di conoscere le motivazioni di questa decisione.