Belen Rodriguez: chi è il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni

La relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino subisce un altro punto di rottura, dopo che i due avevano annunciato il loro secondo ritorno di fiamma nell’inverno del 2022. Le alti e bassi caratterizzano il loro rapporto e questa volta è il settimanale Chi a rivelare la notizia della separazione. In questa vicenda compare anche un nome, quello dell’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni, che è stato visto di recente mano nella mano con la showgirl durante il compleanno di Ignazio Moser. Scopriamo chi è Elio Lorenzoni.

La complicata storia tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni

Nonostante il silenzio di coppia, sono i fatti a parlare da soli. Recentemente, il settimanale Chi ha catturato uno scoop: un bacio tra la showgirl argentina e il presunto nuovo fidanzato. La copertina di ‘Chi’ di questa settimana è dedicata alle prime immagini che mostrano Belen Rodriguez in atteggiamenti affettuosi con l’imprenditore dei motori Elio Lorenzoni. Le foto insieme a Stefano De Martino sembravano smentire le voci di una crisi, ma poi il conduttore ha rimosso la fede nuziale e Belen si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio, mostrando una complicità evidente.

Ma chi è esattamente Elio Lorenzoni, il presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Sappiamo che è un imprenditore di origini bresciane, laureato in economia e gestione aziendale presso l’Università Cattolica di Milano. La sua passione principale sono i motori, ma è anche appassionato di golf ed E-bike. Attualmente, ricopre il ruolo di presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl, un’azienda specializzata nel settore delle moto.

Al momento, le voci sulla nuova relazione tra Belen e l’imprenditore rimangono indiscrezioni, poiché non è stata rilasciata alcuna conferma ufficiale in merito. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per scoprire se c’è davvero qualcosa di più tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni.