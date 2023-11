Bimba 11 mesi ingerisce droga genitori: ricoverata in Terapia Intensiva a Roma

Il grave incidente a Casal Bruciato, Roma

Nel pomeriggio di sabato 4 novembre, una bimba di soli 11 mesi è stata coinvolta in un tragico incidente a Casal Bruciato, Roma. La piccola, mentre gattonava in casa, ha trovato per terra e ingerito involontariamente un pezzo di droga appartenente ai genitori. L’immediata reazione dei genitori ha evitato un’assunzione ulteriore della sostanza da parte della bimba.

Il ricovero dopo i sintomi

Nelle ore successive, nonostante la mancanza di sintomi evidenti, i genitori, avvertendo la piccola particolarmente soporifera, si sono recati al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I.

Denuncia e situazione attuale

La giovane coppia, 24 anni lui, 23 lei, è stata denunciata a piede libero nell’ospedale dopo aver raccontato l’accaduto. Nel frattempo, la bambina, ora ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva, è sotto stretta osservazione medica, poiché l’assunzione della droga potrebbe aver causato un’overdose, considerata la sua età così giovane.