Rosario La Spina, il 25enne di Aci Catena morto schiacciato dal suo furgone

Rosario La Spina muore a 25 anni, ad Aci Catena

Aci Catena, il luogo in cui Rosario La Spina era nato e cresciuto, è in lutto per la morte del giovane di 25 anni. Il 31 ottobre scorso, mentre tentava di sostituire una gomma del suo furgone, Rosario è rimasto schiacciato dal proprio mezzo e ha riportato una gravissima ferita alla testa. Nonostante i soccorsi tempestivi e la lotta per la vita durata sei giorni all’ospedale Cannizzaro di Catania, il ragazzo non ce l’ha fatta ed è deceduto la sera del 5 novembre.

L’incidente

Secondo quanto riportato dalle prime informazioni, Rosario stava eseguendo un’operazione che aveva già fatto più volte. Dopo aver sollevato il furgone con il cric, ha cominciato a sostituire la gomma. Purtroppo, per motivi ancora non accertati, il cric ha ceduto e il mezzo è caduto violentemente sul giovane. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare Rosario dalla morsa del veicolo e condurlo in ospedale in codice rosso, ma le ferite riportate erano troppo gravi.

I messaggi di cordoglio per la morte di Rosario La Spina

La morte di Rosario ha scosso profondamente la comunità di Aci Catena, dove il giovane era molto conosciuto e stimato. Molti sono stati i messaggi sui social network che hanno espresso il cordoglio per la scomparsa del 25enne. Aurora, una sua amica, ha scritto: “Hai lottato fino alla fine, eri conosciuto per la tua bontà d’animo e la tua disponibilità sempre per tutti, ci hai fatto capire fino alla fine che non volevi andartene, la vita è stata ingiusta con te. Spero tu possa trovare la pace che meriti, ti voglio bene cugino, resterai per sempre nel mio cuore”.





La morte di Rosario La Spina rappresenta una grande perdita per la comunità di Aci Catena e per tutti coloro che lo conoscevano. La nostra redazione si unisce al cordoglio per la scomparsa del giovane e si augura che la sua famiglia possa trovare conforto in questo momento difficile.