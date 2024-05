In un momento di pausa, Francesca Pascale lancia una proposta a Francesca Fagnani: “Ora ti posso corteggiare?” Ecco come ha reagito Fagnani

Durante una recente apparizione nel programma televisivo “Belve”, Francesca Pascale e la conduttrice Francesca Fagnani hanno regalato al pubblico un momento di leggerezza fuori onda che ha svelato un lato spensierato delle due donne. Questo siparietto, avvenuto dopo una discussione su temi più seri e personali, ha evidenziato la loro capacità di mantenere un’atmosfera rilassata anche dietro le quinte.





Momento di Allegria Post-Intervista

Mentre si preparavano per le foto ufficiali, Francesca Pascale ha approfittato del momento per lanciare un commento scherzoso a Fagnani: “Quindi adesso ti posso corteggiare?”. La reazione di Fagnani, un mix tra imbarazzo e divertimento, ha mostrato quanto entrambe siano a loro agio in situazioni impreviste. Pascale, ricordando il suo recente matrimonio con la cantante Paola Turci, ha prontamente aggiunto: “Ah no, cavolo, sono sposata. Non posso”, a cui Fagnani ha risposto con spirito: “Eh, ti potevi ricordare… Ormai”.

La Reazione di Paola Turci

La leggerezza di questo scambio è stata ulteriormente confermata dalla reazione di Paola Turci. Commentando una foto del duo pubblicata sui social, Turci ha scritto: “Non sono gelosa, ma…”, dimostrando il forte senso di fiducia e il buon umore che pervade la sua relazione con Pascale. Questa interazione sottolinea la solidità e la complicità tra le due, consolidando la loro immagine pubblica come coppia stabile e affiatata.

Francesca Pascale: Riflessioni su Passato e Presente

Nell’intervista, Francesca Pascale ha condiviso dettagli sul suo percorso personale e sentimentale. Ha parlato della sua consapevolezza riguardo al proprio orientamento sessuale già dall’adolescenza e di come la relazione con Paola Turci abbia portato una nuova stabilità e felicità nella sua vita. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha anche riflettuto sulle sue scelte passate, spiegando come con Berlusconi non avesse mai contemplato il matrimonio, mentre con Turci ha percepito che era la decisione corretta.