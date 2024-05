Al concerto del Primo Maggio a Roma, debutta Angelica, la figlia di Cristina Parodi

Il Concerto del Primo Maggio a Roma, un evento annuale che attira artisti da tutto il panorama musicale, quest’anno ha visto brillare una nuova stella: Angelica Gori, conosciuta artisticamente come Chiamamifaro. La giovane cantante ha fatto il suo debutto su questo palcoscenico prestigioso subito dopo il lancio del suo album di debutto, “Disco default“, avvenuto nell’aprile dello stesso anno. Il concerto ha rappresentato un momento significativo per Angelica, che ha espresso la sua incredulità e gioia attraverso un post su Instagram, evidenziando un importante passo avanti nella sua carriera musicale.





Crescita Musicale in un Ambiente Familiare Stimolante

Angelica, che ha compiuto 22 anni di recente, ha ereditato un amore profondo per l’arte e lo spettacolo dalla sua famiglia, nota nel mondo dello spettacolo italiano. Cresciuta ascoltando band come gli Arctic Monkeys, The Libertines e The Cooks, ha sviluppato un’ammirazione particolare per il cantautorato, con una predilezione speciale per Fabrizio De André. Questa passione è stata sempre sostenuta dai suoi genitori, Cristina Parodi e Giorgio Gori, i quali hanno scelto di mantenere una certa distanza per permettere ad Angelica di perseguire il suo percorso artistico in modo autonomo. “Sono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Siamo tutti d’accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo,” ha dichiarato Angelica, mostrando un forte desiderio di affermarsi per le proprie capacità e non per le connessioni familiari.

Un Legame Familiare con l’Arte e lo Spettacolo

La famiglia Gori-Parodi ha sempre avuto un forte legame con il mondo dell’arte e dello spettacolo. Con genitori influenti come Cristina Parodi, giornalista, e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, il valore dell’impegno e della dedizione sono stati insegnamenti fondamentali per Angelica e i suoi fratelli. Cristina Parodi non nasconde il suo orgoglio per i percorsi intrapresi dai suoi figli, come dimostrato dalle recenti pubblicazioni sui social media che celebrano i loro successi e le scelte di vita. Con il suo debutto al Concertone e il lancio del suo primo album, Angelica sta tracciando la sua strada nel mondo della musica, distaccandosi dall’ombra delle figure genitoriali e mostrando una maturità artistica notevole.