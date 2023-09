Brigitte Nielsen chi sono i cinque figli?

Una Carriera di Successo e una Vita Familiare Vibrante

Brigitte Nielsen, celebre modella e attrice, ha attraversato una carriera luminosa e una vita familiare ricca di avventure. Ma quanti figli ha avuto questa iconica figura dell’intrattenimento? Dai suoi primi giorni da giovane madre fino alla nascita dell’ultima figlia a 54 anni, esploreremo la vita familiare di Brigitte Nielsen e scopriremo chi sono i suoi cinque figli.

Cinque Figli da Quattro Relazioni Diverse

Nata nel 1963 a Rødovre, in Danimarca, Brigitte Nielsen ha costruito la sua carriera iniziale come modella. Ha calcato le passerelle di New York, Roma e Milano, sfilando per nomi di fama mondiale come Versace, Armani e Ferrè. Ben presto, ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema, ottenendo un successo internazionale.

Ma la sua vita personale è stata altrettanto intensa. Ha avuto cinque figli da quattro diverse relazioni. Il suo primo figlio, Julian, è nato il 12 aprile 1984 durante il suo matrimonio con il musicista danese Kasper Winding. Anche se il loro matrimonio è finito poco dopo la nascita di Julian, il giovane ha seguito le orme paterne ed è diventato un musicista noto, con alcune delle sue canzoni utilizzate come colonne sonore in film danesi.

Il secondo figlio di Brigitte Nielsen, Killian Marcus, è nato il 15 dicembre 1989 ed è il frutto del suo amore con l’ex giocatore professionista di football americano Mark Gastineau. Nel 2011, Killian ha partecipato all’Isola dei Famosi, ma oggi lavora come cameriere in un ristorante di Milano, studiando teatro nel tempo libero.

Il terzo figlio, Aaron Douglas, è venuto al mondo il 19 aprile 1993, mentre Brigitte era in una relazione con l’imprenditore Raoul Meyer. Anche lui è diventato famoso grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2019 ed è ora un modello di successo, vivendo a Milano con la sua compagna.

Il quarto figlio, Raoul Ayrton Jr., è nato il 21 maggio 1995, ancora durante la relazione di Brigitte con Raoul Meyer. A differenza dei suoi fratelli, non ha mai cercato la celebrità ed è cresciuto con suo padre e la seconda moglie.

La quinta e ultima figlia di Brigitte è Frida, nata il 24 giugno 2018, quando la modella aveva già 54 anni. Frida è il frutto dell’amore tra Brigitte e l’attuale marito Mattia Dessì, un operaio quindicenne più giovane di lei.

Con questa affascinante famiglia, Brigitte Nielsen ha vissuto una vita ricca di esperienze e amore, dimostrando che la maternità può essere una parte significativa di qualsiasi fase della vita.