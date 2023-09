Matteo, Francesco, Alessandro e Valerio: chi sono i figli di Pino Insegno

Pino Insegno, celebre conduttore e doppiatore italiano, ha quattro figli che sono nati da due relazioni diverse. In questo articolo, ti racconteremo chi sono questi figli e da chi sono stati avuti.

I Figli da Roberta Lanfranchi: Francesco e Matteo

Da Roberta Lanfranchi, storica compagna di Pino Insegno, sono nati due figli: Francesco, nel 1998, e Matteo, nel 2003. Nonostante abbiano genitori famosi nel mondo dello spettacolo, entrambi i ragazzi hanno scelto di distinguersi nel campo dello sport. Francesco si dedica alla pallacanestro, mentre Matteo fa parte delle giovanili della squadra di calcio della Lazio.

I Figli da Alessia Navarro: Alessandro e Valerio

Pino Insegno ha anche due figli più piccoli, Alessandro (nato nel 2014) e Valerio (nato nel 2019), avuti con l’attuale compagna Alessia Navarro. Tra questi due, è Valerio ad attirare particolare attenzione da parte del conduttore. Insegno ha condiviso in un’intervista quanto tenga a suo figlio più piccolo, rivelando che spesso quando le persone li incontrano insieme, tendono a pensare che Valerio sia suo nipote, nonostante sia il suo figlio.

Relazioni Passate e Presenti

Nonostante la fine del suo primo matrimonio con Roberta Lanfranchi nel 2007, Pino Insegno e l’attrice hanno mantenuto un rapporto amichevole e consensuale per il bene dei loro figli. Entrambi hanno sempre dichiarato di aver gestito la separazione nel migliore dei modi, mantenendo la serenità dei loro figli al centro delle loro priorità. Successivamente, Insegno ha instaurato una relazione e successivamente si è sposato con Alessia Navarro.

Sul tema dell’età, Pino Insegno ha commentato in una conversazione con Silvia Toffanin a Verissimo che, nonostante la differenza d’età tra lui e entrambe le mogli, la sua relazione con Alessia Navarro è prospera e felice. Inoltre, ha scherzato sul fatto che avere figli possa far invecchiare un po’ più in fretta, ma che è una gioia che lo stimola a stare bene, anche se ogni tanto pensa al futuro quando i figli saranno grandi e lui sarà più anziano.