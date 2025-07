Paura e fiamme nella pineta di Metaponto, centinaia evacuati via mare, neonato intossicato

Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato oggi nella pineta di Metaponto, sul litorale jonico di Bernalda (Matera), costringendo all’evacuazione urgente di cittadini e turisti da villaggi e campeggi vicini. L’intensa forza del vento ha alimentato rapidamente le fiamme, rendendo difficile contenere il rogo nonostante l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile, elicotteri antincendio e Canadair .





Le prime fiamme sono apparse tra tarda mattinata e primo pomeriggio, originandosi in due distinti punti. Il fronte principale è avanzato verso il Villaggio Metatur e i campeggi Riva dei Greci e Julia; un secondo focolaio si è sviluppato vicino alla stazione ferroviaria, minacciando l’area di Torremare . Vista la gravità della situazione, le autorità comunali hanno lanciato l’allarme: “Tutte le persone che dimorano o si trovano nelle zone interessate devono immediatamente allontanarsi, evitare di rimanere all’interno delle abitazioni e mettersi in sicurezza” . Per facilitare le operazioni, è stato attivato un punto di raccolta nel Palazzetto dello Sport di Metaponto Borgo, dotato di accoglienza, assistenza e servizi essenziali .

La Capitaneria di Porto di Taranto ha coordinato l’evacuazione via mare di turisti nel panico, garantendo la messa in salvo di numerose persone presenti nei campeggi vicini al fuoco .

Tra le persone soccorse, un bambino di otto mesi è stato intossicato dal fumo ed è stato prontamente assistito dagli operatori del 118, insieme ad altre due persone con sintomi simili, fortunatamente non gravi .

L’imponente sforzo operativo ha visto lo schieramento di circa 50 vigili del fuoco, protezione civile, volontari, due elicotteri antincendio e tre Canadair (con un quarto atteso in arrivo) . Tuttavia, il persistere dei forti venti ha reso incerto il controllo della situazione nonostante le ore di intervento.

In serata il Comune ha dichiarato che “il vasto incendio che ha colpito nella giornata odierna la zona di Metaponto Lido è, attualmente, quasi sotto controllo, grazie al lavoro incessante dei Vigili del Fuoco, delle squadre di protezione civile e dei volontari. Tuttavia, a causa del forte vento, non vi è ancora la certezza di poter rientrare in sicurezza nei villaggi turistici e nelle aree evacuate” . La stessa amministrazione ha invitato la popolazione alla prudenza, seguendo esclusivamente le comunicazioni ufficiali e mantenendo la calma .

Le autorità locali ipotizzano un’origine dolosa del rogo e hanno condannato con fermezza quanto accaduto: “È inaccettabile e intollerabile”, sottolineando l’impegno degli inquirenti nel cercare i responsabili .

Attualmente il rogo è in fase di contenimento, ma permangono focolai attivi e il vento continua a ostacolare le operazioni. Per le prossime ore è prevista la prosecuzione delle attività di bonifica e monitoraggio, con il coordinamento delle autorità locali e dei soccorsi.