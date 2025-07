Geronimo La Russa eletto presidente dell’ACI con ampia maggioranza, s’impegna su Monza e Imola

ROMA, 9 luglio 2025 – L’avvocato Geronimo La Russa, 45 anni, originario di Milano, è il nuovo presidente nazionale di ACI Italia, eletto oggi nell’Assemblea Generale straordinaria tenutasi nella sede romana. Con ben 1.651 voti (oltre il 78% dei 2.112 espressi), si è imposto su Giuseppina Fusco, presidente dell’AC Roma, seconda con 431 preferenze ().





Per la prima volta hanno partecipato all’elezione tutti i 148 votanti: i 98 presidenti degli Automobile Club provinciali, con peso proporzionale ai soci, e altri delegati, ciascuno dotato di un voto. L’affluenza totale ha confermato la massima legittimità del risultato .

Geronimo La Russa, impegnato nella sua carriera professionale come avvocato esperto in diritto societario, ha guidato lo Studio Legale di famiglia. Militante nel panorama ACI, dal 2018 fa parte del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, dal 2024 è vicepresidente nazionale. Attivo nel settore delle assicurazioni, nel biennio 2021–2024 ha fatto parte del cda di Sara Assicurazioni, diventando vice-presidente nel 2024. A capo di ACI Infomobility SpA dal 2020, il suo incarico include la direzione di ACI Radio ().

La carica presidenziale, che durerà fino al 31 dicembre 2028, diverrà ufficiale con il decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della presa d’atto da parte della Camera dei Deputati . La sua nomina arriva a seguito della decadenza del predecessore Angelo Sticchi Damiani, al termine del suo quarto mandato, con un passaggio di consegne gestito da un commissario governativo, il generale Tullio Del Sette .

Nato a Milano il 2 aprile 1980, sposato e padre di due figlie, La Russa è inoltre figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa . Fin da giovane, ha mostrato una passione per il motorsport: nel 2012 ha conseguito un master in Sport Management alla SDA Bocconi, ha lavorato presso la Corte Sportiva d’Appello FIM e ha fondato ACI Storico, promuovendo la cultura delle corse automobilistiche .

Durante la sua presidenza dell’ACI Milano dal 2018, ha gestito numerose iniziative nel settore della mobilità e della sicurezza, contribuendo alla promozione dell’Autodromo di Monza, di cui il Club è socio fondatore . Il riconoscimento di ACI Lombardia, con le congratulazioni del governatore Attilio Fontana, testimonia il consenso regionale: “Complimenti a Geronimo La Russa… saprà interpretare con assoluta competenza” .

Subito dopo l’elezione, il neo-presidente ha dichiarato: “È per me un grande onore essere stato eletto a guidare l’ACI, un’Istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso… Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata.”

Il programma di La Russa prevede di affrontare due sfide principali: l’adeguamento dell’Autodromo di Monza ai requisiti della Formula 1 per confermare il Gran Premio d’Italia, e l’avvio di negoziati con Liberty Media per reintegrare Imola nel calendario, auspicando un’alternanza tra circuiti storici come Spa‑Francorchamps o Barcellona ().

Il suo percorso professionale, unito all’esperienza amministrativa e sportiva, punta a garantire continuità e rinnovamento in un organismo che rappresenta oltre 1,2 milioni di automobilisti e controlla importanti realtà come le assicurazioni e la gestione dell’autodromo nazionale .

