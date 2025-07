Macron sorpreso dalla vecchia signora: il momento imbarazzante all’atterraggio!

Non si è trattato di uno schiaffo, questa volta, ma sembra che Brigitte Macron abbia sviluppato una certa inclinazione a “umiliare pubblicamente” il consorte. Emmanuel Macron ha vissuto altri momenti di imbarazzo in mondovisione durante la sua visita ufficiale di tre giorni in Gran Bretagna. Sceso dalla scaletta, ha atteso la Première dame porgendole la mano, ma la moglie, 72 anni (e 25 in più del potente consorte), ha preferito tenere la sua ben salda al corrimano, non stringendogliela nemmeno una volta messo il piede al suolo.





Più che dal timore di perdite di equilibrio o figuracce, fa notare la stragrande maggioranza dei commentatori su YouTube e sui social, dove il video pubblicato dal profilo dell’Economic Times è diventato rapidamente virale, l’atteggiamento di Brigitte sembra dettato da una certa malcelata ostilità nei confronti di Emmanuel.

D’altronde, solo qualche settimana fa, aveva fatto il giro del mondo il video di pochi secondi in cui la signora colpiva con un ceffone in faccia il capo dell’Eliseo nel momento esatto in cui si apriva il portellone dell’aereo che li aveva appena portati ad Hanoi, per la visita di Stato in Vietnam. (VIDEO)

🚨 Brigitte Macron snubbed Emmanuel Macron’s hand as they exited the plane today 😬 Why does he put up with it? Years of indoctrination and grooming from a young age might explain it. 🤔 pic.twitter.com/KMSFh2hVi1 — Queen Natalie (@TheNorfolkLion) July 8, 2025

Il tutto, ovviamente, davanti agli obiettivi delle telecamere e mandato in onda in mondovisione. La versione ufficiale, in quel caso, parlava di simpatiche “scaramucce” tra marito e moglie, uno scherzo insomma. Un scherzo, però, finito decisamente male, a giudicare dall’espressione sconcertata di Emmanuel e dal saluto imbarazzato e goffo al “pubblico” una volta voltatosi e accortosi di essere stato ripreso a tradimento.