Britney Spears ha amici poco raccomandabili

Britney Spears, la celebre popstar, è oggetto di molte speculazioni e pettegolezzi nelle ultime settimane, relegando la musica e le sue prodezze professionali in secondo piano. Secondo le recenti rivelazioni del sito Biccy, gli aggiornamenti più sorprendenti sulla vita di Britney Spears sono davvero sconcertanti. Mentre si trova in procinto di divorziare da Sam Asghari, si dice che la cantante si sia avvicinata a una vecchia conoscenza con un passato discutibile. Il noto sito di gossip statunitense Page Six ha avanzato l’ipotesi che Britney trascorra molto tempo con un uomo di nome Paul Richard Soliz, con un oscuro passato criminale.

Secondo le fonti di Page Six, “Britney Spears si è molto avvicinata a un ex membro del suo staff che ha un passato criminale. La popstar, attualmente in fase di divorzio, trascorre molto tempo con Paul Richard Soliz”. Questa notizia, riportata da Biccy, è supportata anche da una fonte anonima che contribuisce ad aumentare l’ambiguità intorno alla questione. Pare che Soliz abbia lavorato come tuttofare presso la residenza di Britney Spears per circa un anno, ma la sua assunzione avrebbe avuto luogo senza aver verificato il suo precedente penale.

Dopo un’attenta ricerca, Page Six, citato da Biccy, ha scoperto che Soliz è stato coinvolto in vari reati. Nel 2014 è stato condannato per disturbo della quiete pubblica e si è anche visto contestare un potenziale pericolo per i minori (l’accusa è stata poi archiviata dopo una transazione). Nel 2016, inoltre, è stato condannato per guida senza patente e la sua patente è stata sospesa l’anno successivo. L’ultima vicenda risale al 2022, quando è stato accusato di detenzione di armi da fuoco mentre si trovava già in stretto contatto con la cantante, come riportato da Page Six.

La situazione suscita grande preoccupazione per la popstar, che già si trova nel complicato processo di divorzio. I dettagli riguardanti la sua associazione con Paul Richard Soliz alimentano ulteriori speculazioni e interrogativi sulle scelte di Britney Spears nella sua cerchia di amicizie. È ancora presto per comprendere appieno l’entità di questa situazione, ma continueremo a seguire gli sviluppi e a monitorare da vicino gli eventi che coinvolgono Britney Spears e il suo cerchio sociale.