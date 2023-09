Andrea Giambruno, imbarazzo in diretta tv: gelato dall’ospite

Nei giorni scorsi, Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni e giornalista Mediaset, ha causato delle polemiche durante una sua apparizione televisiva. Durante la trasmissione Diario del Giorno, ospitata da Pietro Senaldi, Giambruno ha espresso delle opinioni sulla violenza sessuale a Palermo, che hanno suscitato una forte reazione.

Durante l’intervista, Giambruno ha affermato che se una persona va a ballare, ha il diritto di ubriacarsi, ma consiglia di evitare di perdere i sensi per non incorrere in problematiche e rischiare di diventare vittime di violenza sessuale. Queste parole hanno suscitato molte critiche e polemiche.

Giambruno ha successivamente spiegato che non intendeva giustificare gli stupri, ma piuttosto consigliare ai giovani di fare attenzione alle proprie azioni e di evitare situazioni pericolose. Tuttavia, le sue parole sono state fraintese e diverse personalità politiche hanno chiesto la sua sospensione.

Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi, è stata ospite nella stessa trasmissione condotta da Giambruno. Durante l’intervista, ha fatto un commento ironico sulla responsabilità dell’orsa Amarena nel caso di un cacciatore, paragonandolo alla responsabilità di una persona nel diventare vittima di violenza. Questo intervento ha avuto un grande impatto sui social e ha aumentato il clamore attorno alla controversia.

Giambruno è apparso impietrito, imbarazzato e colpito dall’intervento di Scuderi, che ha contribuito a infuocare ulteriormente la situazione.

In conclusione, le parole di Andrea Giambruno durante la sua apparizione televisiva hanno causato un’ondata di polemiche e critiche. Le dichiarazioni controverse hanno scatenato reazioni forti e hanno portato a uno scontro con l’attivista Benedetta Scuderi. La vicenda continua ad essere oggetto di discussione e dibattito sui social media.