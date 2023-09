Frana di Blevio: la testimonianza di Ivana Spagna sulla sua esperienza

Ivana Spagna ci racconta l’angosciante esperienza vissuta durante la frana di Blevio e solleva questioni sul cambiamento climatico

Il tragico evento che ha coinvolto Blevio ha lasciato segni indelebili nella mente di Ivana Spagna, una residente di lunga data di questa località. In un’intervista esclusiva, Ivana rivela la sua lotta per la sopravvivenza e solleva preoccupazioni legate al cambiamento climatico.

Ivana non nasconde il timore ancora presente nella sua voce quando parla del martedì scorso. Durante la tragedia, la pioggia incessante e la mancanza di persone in giro hanno contribuito alla sua salvezza e alla mancanza di vittime. Grazie a delle deviazioni nel suo giardino, l’acqua violenta è stata convogliata verso il lago, evitando ulteriori danni.

Nonostante ciò, questa non è stata la prima volta che Ivana ha affrontato una situazione del genere. Negli ultimi tre anni, Blevio è stata teatro di altre tre frane. Ivana, che vive nella stessa casa da ventun anni, si chiede se ci sia un collegamento con il cambiamento climatico o se ci siano altre cause sconosciute che stanno destabilizzando la montagna.

La paura e la preoccupazione di Ivana emergono quando racconta di come massi enormi siano stati catapultati nel suo giardino, facendo scomparire anche due dei suoi gatti. È evidente che è necessario fare qualcosa per affrontare questa situazione terribile.

Fortunatamente, Ivana è sopravvissuta e può raccontare la sua esperienza. Mentre le pietre e la terra scagliata ricordavano il terremoto che ha distrutto Amatrice, una località a cui è particolarmente legata, si è chiusa nella sua camera e ha pregato incessantemente. La sua fede è stata premiata, e ora può condividere questa testimonianza straziante con il mondo.

La frana di Blevio è un monito sull’importanza di indagare sul cambiamento climatico e prendere provvedimenti per garantire la sicurezza dei residenti. La voce di Ivana Spagna si leva per sensibilizzare e affrontare il futuro incerto delle persone che vivono in questa zona colpita dalla tragedia.