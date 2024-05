Alessio Passeri perde la vita a Roma a 26 anni: scontro fatale contro un semaforo, indagate le cause tra malore e velocità elevata

Alessio Passeri, un giovane pizzaiolo di 26 anni, avrebbe compiuto 27 anni tra poco più di un mese, ma un tragico destino ha interrotto i suoi giorni. All’alba di lunedì, poco dopo le 4.30, Alessio ha perso la vita in un drammatico incidente in viale di Torre Maura, a Roma.





Residente nel quartiere Giardinetti, Alessio lavorava come addetto alle consegne a domicilio per una pizzeria locale. Era alla guida della sua Citroën C1 quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del veicolo, sterzando improvvisamente e schiantandosi contro il palo di un semaforo presso il civico 82. L’impatto è stato devastante e nonostante gli sforzi del personale del 118, per Alessio non c’è stato nulla da fare.

Il tragico evento si è verificato dopo una serata trascorsa con due amiche, subito dopo il suo turno di lavoro. Le due giovani, che erano con lui al momento dell’incidente, sono sopravvissute ma hanno riportato gravi ferite. Sono state trasportate in codice rosso, una al Policlinico Casilino e l’altra al Policlinico di Tor Vergata. Le loro condizioni sono serie, ma non sono in pericolo di vita.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso. Le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul posto e stanno esaminando le testimonianze e i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per capire le cause dello schianto, che potrebbero includere eccessiva velocità o un possibile malore.

Alessio era molto legato alle sue radici familiari in Ciociaria, una regione da cui proveniva il padre, un ferroviere trasferito a Roma per lavoro. Spesso visitava il piccolo comune di Pontecorvo per partecipare alle festività locali e per stare con i suoi parenti. L’ultima visita era stata proprio la domenica precedente, per celebrare il 50° compleanno di uno zio.

Il cordoglio per la scomparsa di Alessio è palpabile sia a Roma che a Pontecorvo, dove la famiglia è ben conosciuta e stimata. Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha espresso le sue condoglianze, sottolineando il forte legame della famiglia Passeri con la comunità. “La nostra comunità piange la perdita di una giovane vita spezzata tragicamente,” ha detto il sindaco.

L’autopsia sul corpo di Alessio sarà effettuata nei prossimi giorni per confermare le cause precise della morte. I funerali si terranno nel quartiere di Torre Maura, dove il giovane viveva con la sua famiglia. La tragica fine di Alessio Passeri è un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e amavano.