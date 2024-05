Dopo aver svaligiato un appartamento, il ladro si addormenta sul letto della vittima

In un episodio che sembra uscito da una sceneggiatura di un film, un giovane tunisino di 19 anni è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di rubare in un appartamento in via Ludovico Muratori, nel quartiere Celio. Incredibilmente, il ragazzo si è addormentato sul letto della casa che stava svaligiando, rendendo la sua cattura un gioco da ragazzi per le forze dell’ordine.





Il giovane, che non ha una residenza fissa e era già noto alle autorità, era riuscito a penetrare nell’appartamento e aveva già riempito uno zaino con oggetti preziosi dal valore stimato di circa 4.000 euro. Tuttavia, invece di fare una rapida fuga, ha scelto di concedersi un riposo, addormentandosi profondamente nel letto dei proprietari.

I proprietari dell’appartamento, al loro rientro, si sono trovati di fronte a una scena quasi comica: il ladro, completamente assopito tra le loro lenzuola. Senza esitazione, hanno chiamato i Carabinieri della compagnia di piazza Dante, che sono intervenuti tempestivamente per arrestare il giovane.

L’episodio solleva questioni su come il ladro, forse eccessivamente stanco o sotto l’effetto di sostanze, abbia potuto pensare di trovare rifugio temporaneo proprio nel luogo del crimine. Il giorno seguente, in tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto e ha imposto al ragazzo un severo divieto di dimora nel comune di Roma.

Questo bizzarro incidente ha scosso il quartiere, dimostrando quanto possano essere imprevedibili e talvolta quasi umoristiche le vicende legate al crimine urbano. Gli abitanti di via Ludovico Muratori ora chiedono maggiori misure di sicurezza e una vigilanza più attenta, sperando di prevenire futuri tentativi di furto così insoliti e audaci.