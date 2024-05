Replica Il Clandestino 4 puntata su Rai Premium? Quando rivedere gli episodi 7 e 8

Replica Il Clandestino 4 puntata, riassunto episodi 7-8

Nell’avvincente quarta puntata di Il Clandestino, Luca Travaglia e Palitha ricevono un’insolita richiesta da una donna anziana, preoccupata per la scomparsa del marito. L’uomo, un muratore, era uscito per recarsi al lavoro e da quel momento non ha più fatto ritorno a casa. Preoccupata per le possibili tragiche conseguenze, la moglie teme che possa essere accaduto qualcosa di grave. Per scoprire la verità, Luca e Palitha decidono di assumere l’identità di muratori e si infiltrano in diversi cantieri sparsi per Milano, sperando di trovare qualche indizio che possa portare al ritrovamento dell’uomo.





Parallelamente, Carolina, la moglie di Luca, sta vivendo un momento di grande successo grazie al suo nuovo romanzo. Il suo libro sta riscuotendo così tanto successo che viene invitata a una prestigiosa cerimonia di premiazione. Intende partecipare all’evento al fianco di Luca, ma i piani della coppia subiscono una brusca interruzione quando il marito di Carolina torna improvvisamente da Bruxelles. Con delle prove schiaccianti in mano, accusa Carolina di tradimento. La tensione sale quando le chiede di interrompere immediatamente la relazione con Luca per salvaguardare la sua immagine pubblica

Replica Il Clandestino 4 puntata su Rai Premium e in streaming

Gli episodi 7 e 8 di Il Clandestino sono trasmessi su Rai Premium e disponibili anche in streaming su RaiPlay. Gli appassionati possono collegarsi a RaiPlay tramite la propria Smart TV per non perdere nemmeno un minuto di questa intricata narrazione. La quarta puntata va in onda sabato 11 maggio 2024 alle 21.20, con una replica il venerdì successivo, 17 maggio, alle 23.00.

Questo doppio episodio non solo spinge avanti le trame personali dei protagonisti ma si addentra anche nei meandri di misteri più oscuri e complessi, dimostrando come Il Clandestino continui a essere una serie capace di tenere gli spettatori incollati allo schermo con il suo perfetto mix di suspense, emozione e dramma.