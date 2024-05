Perché non sono uscite le ultime puntate di Viola come il Mare 2? Mediaset ci ripensa

Perché non sono uscite le ultime puntate di Viola come il Mare 2 ?

Perché non sono uscite le ultime puntate di Viola come il Mare 2 ? Cosa sta succedendo con “Viola come il Mare 2”? Questa domanda sta creando notevole confusione tra i fan di Francesca Chillemi e Can Yaman. Previste per il 3 maggio 2024, le ultime puntate della popolare serie sono state inaspettatamente rinviate. La decisione ha sorpreso molti, dato che la piattaforma on demand Mediaset Infinity ha deciso di sospendere il rilascio del finale di stagione senza un preavviso adeguato.





Inizialmente, si era promesso che le puntate sarebbero state disponibili senza ritardi, mantenendo gli spettatori in attesa al culmine dell’entusiasmo. L’audience del programma ha dimostrato un costante interesse, confermato dai dati di ascolto che hanno visto la serie conquistare la leadership del venerdì sera. Tuttavia, nonostante il successo iniziale su Canale 5, su Mediaset Infinity l’ombra delle ultime tre puntate di “Viola come il Mare 2” rimane assente. Cosa è successo e perché non ci sono le ultime 3 puntate di Viola come il Mare 2 su Mediaset Infinity ?

Perché non sono uscite le ultime puntate di Viola come il Mare 2 su Mediaset Infinity ? Sospeso il “metodo Mare Fuori”

Mediaset ha preso una decisione all’ultimo minuto che ha cambiato il corso degli eventi. Dopo aver rilasciato le prime tre puntate, che hanno ottenuto un record di visualizzazioni, sembrava che il successo fosse garantito. Tuttavia, l’approccio di rilasciare tutti gli episodi in due parti, simile a quello adottato da “Mare Fuori” su Rai 2, non ha portato i risultati sperati. Gli ascolti su Rai hanno deluso, poiché molti spettatori avevano già avuto l’opportunità di vedere l’intera serie prima della sua trasmissione televisiva.

Il Video cancellato

L’incertezza è aumentata quando un video postato da Francesca Chillemi, che annunciava l’uscita delle ultime tre puntate per il 3 maggio 2024, è stato improvvisamente cancellato dal profilo di Mediaset Infinity. Questo atto ha sollevato ulteriori domande sulla strategia di distribuzione dei contenuti della rete, evidenziando una possibile riconsiderazione delle loro politiche di pubblicazione.

Quando escono le ultime 3 puntate di “Viola come il Mare 2”?

Al momento, le prime tre puntate sono disponibili per lo streaming su Mediaset Infinity, e le successive saranno trasmesse nelle date di giovedì 9 maggio e giovedì 16 maggio 2024. I fan della serie dovranno aspettare fino al 23 maggio per la quarta puntata, che sarà trasmessa su Canale 5. Il grande finale è previsto per il 6 giugno 2024, promettendo di chiudere la stagione con un epilogo degno di attesa.

La decisione improvvisa di ritardare il rilascio delle puntate ha lasciato molti spettatori in sospeso, desiderosi di scoprire come si svilupperanno le vicende dei loro personaggi preferiti. Mediaset potrebbe dover rivedere le proprie strategie per bilanciare l’esigenza di mantenere alti gli ascolti televisivi con le aspettative dei consumatori di contenuti on demand.