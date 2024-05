Mario Giuliacci: estate 2024 meno calda, il caldo intenso arriverà solo a luglio

Secondo Mario Giuliacci, noto meteorologo e direttore di meteogiuliacci.it, l’estate 2024 inizierà con temperature più fresche rispetto agli anni passati. Giuliacci ha dichiarato che “l’estate 2024 sarà almeno all’inizio meno calda delle precedenti.” Questo fenomeno è dovuto al ritardo dell’Anticiclone africano, che raggiungerà l’Italia solo tra il 5 e il 10 giugno. Di conseguenza, la vera estate inizierà solo a luglio. Durante il mese di giugno, non sono previste ondate di calore significative, e le regioni del Centro-Nord potrebbero sperimentare precipitazioni e temporali.





Il ritardo dell’anticiclone africano è legato principalmente all’avanzata lenta dei monsoni africani. Giuliacci ha spiegato che “l’avanzata dei monsoni africani, venti piovosi che arrivano dall’Atlantico e che avanzano dalla Guinea verso Nord spingendo a loro volta l’Anticiclone africano verso l’Italia, è in deciso ritardo di 150 chilometri, circa 15/20 giorni.” Questo ritardo è influenzato dalle temperature del Golfo di Guinea, che quest’anno sono state superiori alla media. “L’avanzata di questi monsoni africani verso Nord è determinata dalla temperatura delle acque del Golfo di Guinea. Tanto più è fredda quell’acqua tanto più i monsoni viaggiano verso Nord. Tanto più è calda, tanto più in ritardo sono i monsoni.”

Nonostante l’inizio mite dell’estate, le temperature sono previste aumentare significativamente nei mesi successivi. “L’Anticiclone arriverà prima al Centro Sud, dove farà caldo ma saremo senz’altro sotto i 35 gradi, senza dunque avere ondate di caldo,” ha concluso Giuliacci. Al Nord ci saranno ancora piogge, soprattutto al pomeriggio e sulle regioni alpine. Dopo il 5 giugno ci sarà una fase di bel tempo ma con temporali sulle Alpi. Giuliacci prevede che giugno continuerà così. A luglio, invece, è probabile che l’anticiclone entri a gambe tese, portando con sé le vere ondate di caldo fino alla fine di agosto.

Secondo ulteriori analisi climatiche, l’effetto del cambiamento climatico potrebbe ulteriormente influenzare queste dinamiche. Le temperature globali in aumento stanno alterando i modelli meteorologici tradizionali, rendendo più difficile prevedere con precisione l’andamento delle stagioni. In particolare, l’innalzamento delle temperature oceaniche sta avendo un impatto significativo sui sistemi monsonici e sugli anticicloni.

Gli esperti consigliano di prepararsi per un’estate caratterizzata da condizioni climatiche variabili. Le autorità locali stanno già pianificando misure preventive per affrontare eventuali emergenze legate sia alle ondate di calore sia alle precipitazioni intense. La Protezione Civile ha emesso linee guida per la popolazione, invitando a seguire gli aggiornamenti meteorologici e a prendere precauzioni per proteggersi dai possibili rischi.

In conclusione, l’estate 2024 sarà un periodo di contrasti climatici, con un inizio mite seguito da un aumento delle temperature nei mesi successivi. La comprensione delle dinamiche climatiche e l’adozione di misure preventive saranno fondamentali per affrontare le sfide che questa stagione potrebbe portare.