Madre abbandona la figlia sedicenne sul GRA per un voto basso a scuola

Una sedicenne è stata abbandonata dalla madre lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma a seguito di una lite per un voto insufficiente in Latino. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 27 maggio, ha visto l’intervento della polizia locale di Roma Capitale, appartenente al gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), che ha trovato la giovane mentre vagava disorientata all’altezza della Galleria Appia. La madre, una quarantenne, è stata denunciata per maltrattamento di minori dopo aver costretto la figlia a scendere dall’auto e averla lasciata sola in un luogo estremamente pericoloso per i pedoni.





L’intervento immediato degli agenti ha permesso di soccorrere la ragazza, che è stata portata agli uffici di Ponte di Nona. Qui, gli agenti l’hanno rifocillata e ascoltata, fornendole le prime cure e conforto. La giovane ha raccontato che la madre l’aveva obbligata a scendere dall’auto a causa di una discussione scaturita dal suo rendimento scolastico. I vigili urbani hanno poi contattato la madre per richiederle spiegazioni sul suo gesto, denunciandola alle autorità competenti.

L’episodio ha suscitato commenti da parte di Marco Milani, segretario romano del sindacato unitario lavoratori polizia locale (Sulpl). Milani ha sottolineato l’importanza dell’intervento tempestivo della polizia locale in contesti di sicurezza urbana e fragilità sociale. Ha anche evidenziato la necessità di una riforma legislativa che rafforzi il ruolo e la presenza della polizia locale, oltre a un aumento dell’organico per affrontare le numerose sfide che Roma, come Capitale, continua a incontrare.

Questo caso mette in luce non solo le tensioni familiari legate al rendimento scolastico, ma anche le criticità legate alla sicurezza dei minori in contesti urbani. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di maggiori risorse e supporto per le famiglie in difficoltà, nonché sull’importanza di un sistema educativo che sappia gestire e prevenire situazioni di crisi.

In conclusione, l’episodio avvenuto sul Grande Raccordo Anulare rappresenta un monito sulla fragilità delle relazioni familiari e la necessità di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani.